Річ навіть не у лідерстві: що Макрон намагається показати Путіну своєю поведінкою
У Берліні 15 березня відбулась зустріч лідерів Німеччини, Франції та Польщі. Французький президент Еммануель Макрон хоче бути лідером у Європі, однак готовий ділитися цим лідерством.
Також Макрон хоче показати Росії, що Європа об'єднана та має спільну позицію щодо допомоги Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Об'єднана Європа
Олександр Мусієнко зазначив, що Макрон готовий ділися лідерством. Французький президент заявив, що Берлін має зберігати лідерство у Європі, бо без Німеччини об'єднана Європа малоймовірна.
Крім того, лідер Франції хоче продемонструвати кремлівському диктатору Владіміру Путіну, що Європа об'єднана, розділяє одні й ті ж цінності та не змінить позицію щодо Росії, що не лише США готові допомагати Україні.
Французький президент хоче продемонструвати, що він не один з цією позицією, а це реакція об’єднаної Європи. Щоб Росія та Кремль розуміли, що Європа зараз не є роз'єднаною та такою, що готова до якогось зближення та зміни позиції щодо Росії. Тому добре, що така зустріч відбулась,
– підкреслив військовий експерт.
Позиція Макрона: останні новини
- Лідер Франції Емануель Макрон 26 лютого заявив, що війська НАТО можуть відправити в Україну. Згодом стало відомо, що мовиться про участь військовослужбовців НАТО в обслуговуванні високотехнологічної зброї. 7 березня Макрон підтвердив, що у нього відсутні наміри встановлювати "жодні обмеження" або "жодні червоні лінії" у питаннях підтримки України з боку Франції.
- Видання Le Monde написало, що президент Франції Еммануель Макрон дійсно замислюється над тим, щоб відправити війська на територію України. Це може статися вже з літа 2024 року. Журналісти зауважили, що, схоже, що це рішення не стало несподіванкою для інших високопосадовців Франції.
- Зазначається, що обговорення такої можливості відбувалося в умовах суворої конфіденційності ще в червні 2023 року, а 12 червня це питання було порушене на засіданні Ради оборони Франції.
- 15 березня у Берліні відбулася зустріч Емануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Лідери домовилися купувати для Києва більше зброї. Також партнери погодилися нарощувати виробництво озброєння на території самої України.
- Для закупівлі зброї планують використати російські заморожені активи. Цю ініціативу обговорять вже 18 березня на "Рамштайні" під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Крім того, домовилися про збільшення підтримки в рамках Європейського Союзу.