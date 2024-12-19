Китай не зацікавлений у продовженні війни з однієї прагматичної причини

Радник чинного президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Китай може долучитися до процесу встановлення справедливого миру в Україні, але Пекін не має відігравати провідну роль перемовника в Європі.

У КНР не зацікавлені, щоб війна Росії проти України тривала. Військовий експерт Сергій Грабський озвучив 24 Каналу думку, що тут є одна причина.

Читайте також Санкції ЄС проти компаній Китаю через допомогу Росії: у Пекіні відреагували

"Китай не зацікавлений у тому, щоб війна продовжувалась та нарощувалась. Існує так званий "європейський коридор" постачання китайських товарів до Європи. Цей "європейський коридор" проходить через Брест. Колись частина товарів йшла через Україну транзитом. Але основа була через Брест, окуповану ними Білорусь", – сказав він.

Річ у тім, що у разі розгортання конфлікту, залучення до нього Білорусі, Польщі, країн Балтії цей транзитний між Китаєм та Західною Європою фактично припинить своє існування. Це дуже невигідно для Пекіна.

Тому що йому треба буде перерозподіляти логістичні потоки. Він хоче, щоб ця війна тривала або закінчилася так, щоб саме Китай зазнав найменших втрат або вийшов з цього переможцем,

– припустив Грабський.

До слова, політолог Ігор Рейтерович припустив, що Китай хотів би налагодити зв'язок з Дональдом Трампом та допомогти у здійсненні тиску на Кремль. За його словами, майбутній адміністрації США потрібно буде виконати 2 умови. Насамперед Пекін хоче, щоб США сказали, що поважають, що КНР є впливовою та закликали разом натиснути на Росію. Також Китай хотів би, щоб Трамп, як тільки офіційно обійме посаду президента США, зосередився на інших країнах, а з Пекіном домовився про економічні взаємовідносини.