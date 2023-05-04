Китай змінює своє ставлення до Росії, – ізраїльський журналіст назвав головні фактори
Напередодні Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка визнає Росії агресором. Несподівано її підтримав Китай.
Зазвичай китайці завжди утримувалися, показуючи нейтральний статус щодо конфліктів. Мовляв, вони самі по собі, у них своя політика, вони не хочуть нікому нічого нав'язувати. Ба більше, у резолюції йшлося про санкції, покарання воєнних злочинців, виплату репарацій і таке інше. Про це 24 Каналу сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер.
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Позитивні трансформації
Насправді дуже показово, що Китай за це проголосував. На думку журналіста, це також пов'язано з неадекватною поведінкою Владіміра Путіна. Варто згадати, що під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви очільники держав домовилися, що з боку Росіє не буде ніякої ядерної риторики. Вже за декілька днів Путін заявив, що розмістить ядерну зброю у Білорусі.
"Я думаю, у Китаї були розгнівані. До цього схиляються чимало оглядачів", – зауважив Зільбер.
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Крім того, після розмови Сі та Зеленського в українського президента вчергове зазначили, що Китай виступає за збереження територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів. Журналіст акцентує, що китайці дуже прискіпливі у таких питаннях, і якби вони не хотіли це озвучувати, вони б це спростували. Тож у нас не має підстав підозрювати, що вони цього не говорили.
Ми бачимо, що Китай змінює свою позицію. Я думаю, що сьогодні не може бути й мови не лише про військову підтримку з боку Китаю, а й торгові відносини з Росією будуть стрімко йти на спад,
– стверджує журналіст з Ізраїлю.
Він переконаний, що ніякої "Сили Сибіру 2" не буде, спільні проєкти будуть призупинені, китайські компанії почнуть згортати свої поставки в Росії через побоювання вторинних західних санкцій. "З Китаєм відбуваються дуже сприятливі для України трансформації", – підсумував Цві Зільбер.
Рішення Генасамблеї ООН: коротко
- У Генасамблеї ООН проголосували за резолюцію, яка засуджує військову агресію Росії проти України. Загалом її підтримали 122 країни.
- Цікаво, що "за" проголосували навіть Китай, Індія та Бразилія. Резолюцію підтримали майже усі країни пострадянського простору, винятком стали Таджикистан та Узбекистан.
- Утрималося від голосування лише 18 держав. Очікувано, що голоси "проти" надійшли від 5 держав: Росії, Білорусі, КНДР, Нікарагуа та Сирії.