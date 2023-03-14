Сербії потрібні європейські кошти: риторика Белграду змінилась на користь України

Сербія довгий час займала досить нейтральну позицію щодо війни в Україні. Однак тепер її риторика набула чіткого європейського вектору.

Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він пояснив таку зміну впливами Європейського Союзу на країну, зокрема і з фінансового боку.

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Днями міністр економіки Сербії Раде Башта закликав запровадити санкції проти Росії, хоча довгий час країна утримувала більш лояльну позицію.

Божко зауважив, що Сербія має глибокі історико-культурні зв'язки з Росією, які сягають часу Балканських воєн, Першої та Другої світової війни, спільного перебування в соцтаборі. На це також вплинула "різка, на той момент безпрецедентна" допомога сербам під час Югославської війни.

Але Сербія обрала свій шлях приєднання до Європейського Союзу. І те, що дає сербам ЄС, не зможе ніколи дати Росія. Це шалені кошти, які з Європи розподіляються для усіх членів Євросоюзу. Кошти ідуть від багатих до бідніших країн,

– наголосив мовець.

Курс Сербії коригується

За словами Божка, вплив Європейського Союзу на Сербію спричинив заяви президента Александра Вучича, Міністра економіки Раде Башти. Зараз спостерігаються певні кроки, заходи, які коригують курс Сербії відповідно до європейської зовнішньої політики.

Ми не бачимо насправді для сербів раціональної вигоди втягуватися у величезного масштабу конфлікт на боці Росії,

– додав експерт.

Він переконаний, що ніякі історичні та культурні зв'язки не зможуть замінити Сербії ті переваги, які дають європейські кошти. Сербський уряд це зараз розуміє, але іноді через певні електоральні настрої, культурну тяглість, змушений це промовляти дуже обережно.

Божко про зміну зовнішньої політики Сербії: дивитись відео

Позиція Сербії щодо війни в Україні