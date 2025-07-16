Просте пояснення, чому Путін постійно бреше Трампу

Експерти шукають причини зміни позиції Дональда Трампа щодо Володимира Путіна. Що трапилося між ними? Та насправді відповідь лежить на поверхні.

Чому Путін постійно бреше Трампу?

Сенатор Ліндсі Грем сказав, що Путіну не варто було брехати Трампу, що брехня – це те, що "не проходить". Про це заявив Олександр Палій, інформує 24 Канал.

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По суті, те саме сказав і президент США. Мовляв, Путін йому ввічливо про щось говорить, а ввечері він дізнається, що Росія розбомбила чергове місто в Україні. Причина цієї брехні, як я вже сказав, – на поверхні.

Усеросійський центр вивчення громадської думки встановив, що росіяни масово перестали розуміти, що таке аморальність та аморальна поведінка. 30% було важко відповісти на питання про приклади аморальних вчинків. Якщо раніше корупцію приводили у приклад 8% опитаних, то сьогодні – лише 2%. Тобто відбулася абсолютна толерантність цього явища.

Лояльність до брехні та лицемірства у російському суспільстві зросла, а корупція та байдужість втратили значення. 20 років тому ситуація була трохи іншою, що свідчить про те, що аморальне російське населення деморалізується ще більше.

Чи завжди росіяни були брехливими?

В українському фольклорі є чимало красномовних приказок про московитів. Наприклад: "Коли москаль каже "сухо", то води вже аж по вуха". Цікаво, що найбільш брехливим народом росіян називали й іноземні спостерігачі – австрійський посол Зигмунд Герберштайн, французький письменник-мандрівник Астольф де Кюстін та інші.

Московські купці у чужих краях у 15 – 16 столітті вдавали іншу національність, бо інакше з ними ніхто не хотів мати справу. Навіть самі росіяни мають чимало приказок про свою брехливість: "На Москві товсто дзвенять, та тонко їдять".

Жити у правді – це повна маячня для Росії, для більшості населення це взагалі ненормально. Московити живуть за принципом: день пропав, якщо нікого не обманув. У цій країні жодні слова нічого не означають.

Коли брешуть Путін чи його речник Дмитро Пєсков, цьому дивуються лише іноземці, серед яких є Трамп. Вони ще не звикли до того, що росіяни по-іншому просто не вміють.

Раніше було таємницею, а зараз вже науковий факт те, що кам'яний вік серед предків росіян завершився на 4 тисячі років пізніше, ніж в Україні та інших країнах Європи. А що таке первісне суспільство? Це таке суспільство, де панує граничний колективізм, де людина не може індивідуально добувати засоби для існування. Усі гризуться за кістку, а хто хитріший, той і ситий. Тобто, грубо кажучи, ніхто не знає, що таке правда, а що таке брехня.

Росіяни досі думають, що правду говорять лише дурні, а тому вони не можуть вибудувати контакти з представниками інших народів.