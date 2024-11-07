Що Україна може запропонувати Трампу, щоб схилити його на свій бік

Україна може знайти підхід до нового президента США Дональда Трампа. Ми маємо, чим його зацікавити.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що знайти підхід до Дональда Трампа цілком реально. Є варіанти, які може запропонувати Україна.

До теми "Трамп на це не піде": що ніколи не зробить президент США щодо Путіна

Що Україна може запропонувати Трампу

Як наголосив Городницький, американські оборонні компанії підтримували Трампа під час передвиборчих перегонів. Україна може пообіцяти, що і надалі буде закуповувати озброєння на цих підприємствах.

Якщо ми зможемо довести, що Україні щонайменше потрібно не програти війну, то можна буде розраховувати на військову допомогу від Сполучених Штатів. Це один з варіантів,

– сказав Городницький.

Не варто забувати, що Україна володіє корисними копалинами, які подекуди оцінюють на три трильйони доларів. Гіпотетично цілком можна працювати з Трампом у цьому напрямку. У Сполучених Штатах знайдуться зацікавлені, які захочуть взяти в цьому участь.

Тут більше така політична гра. Трамп має відчувати себе переможцем. Він не терпітиме у свій бік якихось образ чи зверхнього ставлення. До речі, Путін любить зверхньо ставитися до інших людей. Якщо Трамп хоч щось побачить таке від нього, то його ставлення до Путіна радикально зміниться. І ми це побачимо,

– зауважив Городницький.

Видання The Wall Street Journal повідомило можливі деталі "мирних ініціатив" Трампа щодо війни в Україні. Конкретний план поки що не затвердили. В обговореннях йдеться про відмову України від вступу у НАТО у найближчі 20 років. Також один з пунктів – замороження війни на теперішній лінії фронту.