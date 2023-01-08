Може хотіти відбудувати Османську імперію, – Давидюк розповів про амбіції Ердогана

Позиція турецького лідера Реджепа Ердогана у російсько-українській війні є неоднозначною. З одного боку, Туреччина не визнає анексію українських територій й надавала нам "Байрактари". З іншого – країна активно торгує з Росією, купує російську нафту й допомагає країні-агресорці обходити санкції.

Аналітики зауважують, що це такий собі "проукраїнський нейтралітет". Втім, Микола Давидюк так не вважає. На думку політолога, ця історія – зовсім не про нас. Позицію Туреччини радше можна описати так: російсько-український нейтралітет з перевагою в бік Москви. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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"Розберімося. Крім "Байрактарів", за які ми дуже дякуємо, що ще? Зерновий коридор? Вони теж собі погони повісили, що миротворці, Гутерреш це робив на базі ООН. Для Росії там величезний список: і нафта, і харчі, і вивід грошей… Для нас такого немає. Ми бачили велику кількість турецької зброї, танків, гаубиці, винищувачі?", – каже політолог.

Відтак, переконаний Давидюк, переоцінювати "допомогу" не варто. Так, Туреччина – друзі. Так, частковий нейтралітет. Однак варто зважати й на ті заклики, до яких звертається Ердоган.

"Давайте припинимо війну". Хочеться продовжити цю цитату через кому: "Давайте закінчимо ці заяви". Це проросійський наратив,

– стверджує Микола Давидюк.

Раніше повідомлялося, що саме Ердоган запропонував Путіну оголосити "перемир'я" в односторонньому порядку. Мовиться про припинення вогню. Навіть Емануель Макрон сказав: "Виводьте війська, а не зупиняйте вогонь".

"Усе це – лицемірство, маніпуляція і брехня. Пентагон того ж дня підтвердив, що Росія перша це порушила", – підкреслив Давидюк.

Безумовно, на торгівлі з Росією Ердоган заробив мільярди грошей. "Але він зараз втрачає десятки мільярдів внутрішньої економіки. По-перше, він може не переобратися, а по-друге – втратити в рази більше", – зауважує політолог.

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Слабка Росія вигідна Туреччині

Давидюк запевняє, що для нас важливіше інше: ми з Ердоганом дивимося в один бік – послаблення Росії. Це вкрай потрібно і йому, і нам.

Напівдохлий ведмідь для нас – це безпека по східному кордону й півночі. Для Ердогана – усі тюркські країни Середньої Азії відходять у його зону впливу. За великим рахунком, через Російську імперію він може відбувати Османську імперію,

– говорить політолог.

Варто згадати, додає він, що Російська імперія будувалася на уламках Османської. Росіяни запевняли, що усі християни, а тих, хто хто казав інакше, просто вбивали.

Зараз Туреччина може зробити реванш і відбудуватися – не з точки зору імперії, а з точки зору геовпливів – по всій території Росії, де вона ослабла. Це Центральна Азія та Близький Схід. Вони побачили, що Путін – лох. Він слабкий, він програє, можна цим скористатися і витягти свої зони впливу,

– вважає Микола Давидюк.

За словами політолога, Ердоган чудово торгує російською нафтою – собі в користь. Водночас це вихід в обхід санкцій. На Кавказі турецький лідер теж дуже добре працює, вибиває практично усі спадки Радянського Союзу, які тримала у своїх руках Росія.

Ердоган може стати загрозою

Однак амбіції Ердогана можуть призвести до появи на арені ще одного монстра. Давидюк акцентує: Туреччина – це буде проблема НАТО, адже країна входить до Альянсу, Близького Сходу, тому що турки також там гравці, Північної Африки – Сирія та інші країни.

Загроза розмиється на 5 – 10 гравців, тому там нам буде в рази простіше. Вона залишається, в багатьох напрямках. Нічого не змінюється. Людська натура та геополітика залишилася сталою. Так, було помилкове минуле століття з точки зору воєн та Радянського союзу, але решта збереглася,

– пояснює Давидюк.

В цьому випадку більша і ближча загроза – це Росія. Саме тому, наголошує Давидюк, її потрібно знищувати.

Якщо Ердоган буде рости, ми повернемо Крим, це буде свіжа рана, тому йому нереально буде туди забратися,

– запевняє політолог.

Турецькому лідеру простіше буде атакувати якість інші африканські країни, тюркські народи чи ще щось. Там буде в рази простіше й легше, тому як раціональний політик – він піде туди. А в цей час перед Україною стоятиме завдання укріплюватися, посилюватися, вступати в НАТО, ЄС і так далі.

"Ця загроза стосується не лише нас. Наша вона на 10%. Зараз цей нейтралітет достатньо стабільний", – підсумував Давидюк.

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