Над деякими Game Changer уже працюють: як Україні вийти з "глухого кута" на війні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist порівняв теперішню ситуацію на російсько-українському фронті з Першою світовою війною. Бойові позиції залишаються незмінними впродовж тривалого періоду.
Головний редактор Defence Express Олег Катков прокоментував 24 Каналу слова Залужного про "порох", який допоможе вийти з позиційної війни.
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"Якщо поверхово, без конкретики, то це радіоелектронна боротьба, розвиток дронів, поліпшення супутникової навігації, системи управління військами, логістики", – перелічив Катков.Зверніть увагу! Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зреагував на колонку головнокомандувача ЗСУ. За його словами, стаття Залужного становить важливий аргумент щодо подальшої підтримки України з боку союзників.
Україні потрібен революційний стрибок в оборонці
Лунають заяви від офіційних осіб про перезапуск оборонно-промислового комплексу в Україні на основі нових технологій. Мова про так звані адитивні технології – 3D-друк.
Для війни XXI сторіччя потрібні виробничі технології XXI сторіччя,
– наголосив Катков.
Саме на це зроблено величезну ставку для України, про що свідчать останні пакети допомоги від Німеччини та Австралії, які передають промислові 3D-принтери. Від США ця допомога може йти за іншою програмою, яку не оголошують.
Що допоможе Україні вийти з "глухого кута": дивіться відео 24 Каналу
Українська влада неоднозначно реагує на статтю Залужного: останні заяви
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк визнав, що тепер Україна перебуває в позиційній війні. Але він наголосив, що ми можемо повернутись до маневрової війни за допомогою певних інструментів.
- Однак заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква вважає неправильним коментувати пресі ситуацію на фронті. За його словами, після публікації статті лідери Заходу стривожились.
- Крім того, Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн прокоментував статтю Залужного. Президент України не вважає, що на фронті патова ситуація.