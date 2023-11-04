Над деякими Game Changer уже працюють: як Україні вийти з "глухого кута" на війні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist порівняв теперішню ситуацію на російсько-українському фронті з Першою світовою війною. Бойові позиції залишаються незмінними впродовж тривалого періоду.

Головний редактор Defence Express Олег Катков прокоментував 24 Каналу слова Залужного про "порох", який допоможе вийти з позиційної війни.

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"Якщо поверхово, без конкретики, то це радіоелектронна боротьба, розвиток дронів, поліпшення супутникової навігації, системи управління військами, логістики", – перелічив Катков.

Україні потрібен революційний стрибок в оборонці

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зреагував на колонку головнокомандувача ЗСУ. За його словами, стаття Залужного становить важливий аргумент щодоз боку союзників.

Лунають заяви від офіційних осіб про перезапуск оборонно-промислового комплексу в Україні на основі нових технологій. Мова про так звані адитивні технології – 3D-друк.

Для війни XXI сторіччя потрібні виробничі технології XXI сторіччя,

– наголосив Катков.

Саме на це зроблено величезну ставку для України, про що свідчать останні пакети допомоги від Німеччини та Австралії, які передають промислові 3D-принтери. Від США ця допомога може йти за іншою програмою, яку не оголошують.

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