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      "Позивний "Бандерас": що варто знати про книгу за відомим військовим бойовиком

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      "Позивний "Бандерас": що особливого у книзі?
      "Позивний "Бандерас": що особливого у книзі? / 24 канал

      Автори сценарію українського військового бойовика з елементами детектива, екшну і драми "Позивний "Бандерас" Артемій Кірсанов та Сергій Дзюба також написали однойменну книгу. Її презентації великими містами – у розпалі.

      24 канал дізнавався у авторів, чим книга відрізняється від фільму та чому не написати її було неможливо.

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      Сценарій на основі фронтових записів

      Бойовий щоденник нацгвардійця Сергія Башкова на псевдо "Індіанець", написаний військовим у 2014 році, і надихнув сценаристів створити в міру правдиву і цікаву історію. За сценарієм паралельно знімали кіно і писали книгу. За словами авторів, прототипи реальних людей взяті з розповідей нацгвардійця.


      Сергій Башков "Індіанець"

      А йому було що розповісти. І про реальний військовий побут, і про голодних дітей сепаратиста, яких українські армійці годували, і про 90-річного дідуся в сірій зоні, який допомагав нашим.

      "Ми півтора місяця сиділи в засаді. Магазини не працювали. До нас на позицію приходили старі люди, яким давали таблетки і кололи уколи, а діткам  по цукерочці "Рошен", бо в дітей солодкого не було. Якось жінка з двома діточками до нас прийшла. Ми знали, що її чоловік воює на стороні "ДНР". Але їжу давали, бо голодні діти не винні, що їх батько – ідіот, м'яко кажучи",  згадує Башков.

      У написаний сценарій також вносили корективи військові, які консультували акторів і знімались у масових сценах. За рахунок цього і в книзі, і в кіно максимально передали військову правду.


      Презентація книги "Позивний Бандерас" у розпалі

      В епізоді, де знаходять вбитим нашого десантника, ми думали, що тіло треба просто перевернути… А виявляється – ні! Військові пояснили, що під трупами сепаратисти закладають вибухівку. І перед тим, як перевернути, треба її знешкодити. Це додало правдивості...
       пояснює Кірсанов.

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      Антигерої викликають співчуття?

      Кожен персонаж зображений так, аби його можна було зрозуміти. Немає поділу героїв на "чорних" чи "білих". Саме ця живість героїв і підкупає. Бо розумієш, що це не вигаданий персонаж, а людина, яка може опинитися поруч з тобою як на війні, так і мирному житті.

      Але сценаристи пішли далі і показали сепаратиста, який розкаюється, настільки людяним, що мимоволі йому починаєш співчувати… Як і розуміти проросійськи налаштованих місцевих і шукати з ними діалог.


      Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов, Наталя Домбровська та Сергій Башков

      Автори пояснюють, що жодних загравань з читачем чи глядачем не робили. Просто намагались не зробити історію плакатною, а героїв гумовими.

      Ми вважаємо українців та окупованих територіях – нашими людьми. Хотіли показати, що людина має право на помилку і на її виправлення. Але жодного співчуття сепаратистам бути не може! У нас та людина, яка викликає співчуття – зрозуміла свою помилку. Вона вже не сепаратист і не на боці окупанта,
       констатує Дзюба.

      Важливо, що книга не містить ненормативної лексики, тому її віковий ценз 10+. Натомість у фільмі він 16+.

      Україні потрібен сильний військовий герой. І його створили!

      Такі фільми й книги треба поширювати, аби українці розуміли, що мають сильних героїв і сильну армію, яка може захистити, переконані сценаристи.

      Створюючи фільм і книгу, ми намагались зробити свого супергероя. Бо фактично у кожної нації він є: Рембо  в американців, Бонд – в англійців. Ми сподівались, що в Україні ним стане наш "Бандерас",
       говорить Кірсанов.

      Найперше, сильний національний герой треба, щоб повести за собою українців на окупованих територіях.

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      "Люди на тому боці чому вагаються? Бо обирають сильнішого. І помилково вважають, що Росія сильніша і що вона захистить, а Україна не зможе захистити. Чим більше ми робитимемо таких героїв, які показуватимуть, що українська армія сильна, що є люди, які віддадуть своє життя за мирних жителів, місцеві розумітимуть, на чиєму боці правда",  пояснює Дзюба.

      Неприйнятні речі стають зрозумілими

      Книга пояснить незрозумілі глядачам епізоди. Фактично детальніше розповість про сцени, які не увійшли у стрічку через хронометраж. Відтак зрозумієте, чому і що змінило погляди коханої "Бандераса" Жені, який той мав військовий бекграунд та інше.

      Невиправдані у фільмі речі під час прочитання книги стають зрозумілими, бо тут події подаються з точки зору кожного бійця групи "Бандераса" і його самого. Також у книзі чотири лінії кохання головного героя, включаючи і любов до Батьківщини, якої той не мав. У фільмі ж їх дві.

      "Ми створили персонажа дуже неоднозначним. Він, народившись на Донеччині, зрозумів, що не має там майбутнього… Поїхав з Батьківщини і хотів ніколи не повертатись. Але згодом мав її захищати, хоч і не любив. Це теж треба подолати... І він знаходить свою Батьківщину заново, відкриває раніше чужих людей, які крізь перепони стають рідними. І тепер має відношення до цієї землі",  розповідає Дзюба.

      Презентації книги містами України тривають

      Книгу вже представили в Дніпрі і Києві.  З кожної проданої книги автори відраховують 10 грн на потреби воїнів у Київський військовий шпиталь.




      Презентація книги у столиці

      Графік книжного туру:

      27 жовтня – Запоріжжя

      2 листопада – Львів

      3 листопада – Івано Франківськ

      Фото: Валерія Борщевська 

      Автор: Катерина Петренко
      Теги: LifeStyle Новини України Статті Публікації Кіно Новини культури Література Книги
      Джерело: 24 канал
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