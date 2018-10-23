"Позивний "Бандерас": що варто знати про книгу за відомим військовим бойовиком

Автори сценарію українського військового бойовика з елементами детектива, екшну і драми "Позивний "Бандерас" Артемій Кірсанов та Сергій Дзюба також написали однойменну книгу. Її презентації великими містами – у розпалі.

24 канал дізнавався у авторів, чим книга відрізняється від фільму та чому не написати її було неможливо.

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Сценарій на основі фронтових записів

Бойовий щоденник нацгвардійця Сергія Башкова на псевдо "Індіанець", написаний військовим у 2014 році, і надихнув сценаристів створити в міру правдиву і цікаву історію. За сценарієм паралельно знімали кіно і писали книгу. За словами авторів, прототипи реальних людей взяті з розповідей нацгвардійця.



Сергій Башков "Індіанець"

А йому було що розповісти. І про реальний військовий побут, і про голодних дітей сепаратиста, яких українські армійці годували, і про 90-річного дідуся в сірій зоні, який допомагав нашим.

"Ми півтора місяця сиділи в засаді. Магазини не працювали. До нас на позицію приходили старі люди, яким давали таблетки і кололи уколи, а діткам – по цукерочці "Рошен", бо в дітей солодкого не було. Якось жінка з двома діточками до нас прийшла. Ми знали, що її чоловік воює на стороні "ДНР". Але їжу давали, бо голодні діти не винні, що їх батько – ідіот, м'яко кажучи", – згадує Башков.

У написаний сценарій також вносили корективи військові, які консультували акторів і знімались у масових сценах. За рахунок цього і в книзі, і в кіно максимально передали військову правду.



Презентація книги "Позивний Бандерас" у розпалі

В епізоді, де знаходять вбитим нашого десантника, ми думали, що тіло треба просто перевернути… А виявляється – ні! Військові пояснили, що під трупами сепаратисти закладають вибухівку. І перед тим, як перевернути, треба її знешкодити. Це додало правдивості...

– пояснює Кірсанов.

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Антигерої викликають співчуття?

Кожен персонаж зображений так, аби його можна було зрозуміти. Немає поділу героїв на "чорних" чи "білих". Саме ця живість героїв і підкупає. Бо розумієш, що це не вигаданий персонаж, а людина, яка може опинитися поруч з тобою як на війні, так і мирному житті.

Але сценаристи пішли далі і показали сепаратиста, який розкаюється, настільки людяним, що мимоволі йому починаєш співчувати… Як і розуміти проросійськи налаштованих місцевих і шукати з ними діалог.



Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов, Наталя Домбровська та Сергій Башков

Автори пояснюють, що жодних загравань з читачем чи глядачем не робили. Просто намагались не зробити історію плакатною, а героїв гумовими.

Ми вважаємо українців та окупованих територіях – нашими людьми. Хотіли показати, що людина має право на помилку і на її виправлення. Але жодного співчуття сепаратистам бути не може! У нас та людина, яка викликає співчуття – зрозуміла свою помилку. Вона вже не сепаратист і не на боці окупанта,

– констатує Дзюба.

Важливо, що книга не містить ненормативної лексики, тому її віковий ценз 10+. Натомість у фільмі він 16+.

Україні потрібен сильний військовий герой. І його створили!

Такі фільми й книги треба поширювати, аби українці розуміли, що мають сильних героїв і сильну армію, яка може захистити, переконані сценаристи.

Створюючи фільм і книгу, ми намагались зробити свого супергероя. Бо фактично у кожної нації він є: Рембо – в американців, Бонд – в англійців. Ми сподівались, що в Україні ним стане наш "Бандерас",

– говорить Кірсанов.

Найперше, сильний національний герой треба, щоб повести за собою українців на окупованих територіях.

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"Люди на тому боці чому вагаються? Бо обирають сильнішого. І помилково вважають, що Росія сильніша і що вона захистить, а Україна не зможе захистити. Чим більше ми робитимемо таких героїв, які показуватимуть, що українська армія сильна, що є люди, які віддадуть своє життя за мирних жителів, місцеві розумітимуть, на чиєму боці правда", – пояснює Дзюба.

Неприйнятні речі стають зрозумілими

Книга пояснить незрозумілі глядачам епізоди. Фактично детальніше розповість про сцени, які не увійшли у стрічку через хронометраж. Відтак зрозумієте, чому і що змінило погляди коханої "Бандераса" Жені, який той мав військовий бекграунд та інше.

Невиправдані у фільмі речі під час прочитання книги стають зрозумілими, бо тут події подаються з точки зору кожного бійця групи "Бандераса" і його самого. Також у книзі чотири лінії кохання головного героя, включаючи і любов до Батьківщини, якої той не мав. У фільмі ж їх дві.

"Ми створили персонажа дуже неоднозначним. Він, народившись на Донеччині, зрозумів, що не має там майбутнього… Поїхав з Батьківщини і хотів ніколи не повертатись. Але згодом мав її захищати, хоч і не любив. Це теж треба подолати... І він знаходить свою Батьківщину заново, відкриває раніше чужих людей, які крізь перепони стають рідними. І тепер має відношення до цієї землі", – розповідає Дзюба.

Презентації книги містами України тривають

Книгу вже представили в Дніпрі і Києві. З кожної проданої книги автори відраховують 10 грн на потреби воїнів у Київський військовий шпиталь.







Презентація книги у столиці

Графік книжного туру:

27 жовтня – Запоріжжя

2 листопада – Львів

3 листопада – Івано Франківськ

Фото: Валерія Борщевська