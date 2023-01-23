Нормально у вас "все за планом", – політолог з Росії про ППО на дахах Москви

У Москві на дахах встановили системи ППО. З точки зору пропаганди, Кремлю абсолютно невигідно створювати атмосферу війни серед москвичів, адже це може призвести до падіння рівня її підтримки.

Водночас запит на мир може зрости. Ба більше, це може призвести до посилення антивоєнних протестів у Росії. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.

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ППО на дахах не пропаганда, а реальний страх Кремля

Так, росіяни готові були до розвитку подій "у дусі Криму 2014 року", але не готові терпіти "СВО" на своїй території. Тож головним наслідком дедалі активнішої мілітаризації в Росії може стати зростання запиту на мир серед громадян країни-агресорки, а Кремлю це невигідно.

Галлямов припустив, найімовірніше, рішення щодо встановлення систем протиповітряної оборони на дахах будівель у Москві було ухвалене для збереження життя Владіміра Путіна. Адже російські військові вже ні в чому не впевнені, зокрема і в тому, чи є в України зброя, яка здатна дістати до Москви.

Політтехнологічно це (встановлення ППО на дахах в Москві – 24 Канал) невигідно, поразка. Це підтвердження, що все йде зовсім не "за планом". Путін же говорить, що "все йде за планом". А про що план, якщо на дахах Москви вже встановлюють системи ППО? Нормальний у вас план,

– зауважив російський політолог.

Попри те, що з точки піару встановлення систем протиповітряної оборони є поразкою, це залишається другорядним питанням. Насамперед Кремль не може виключати наявність в України відповідного озброєння. З огляду на те, що з'явилася інформація, що українці розробили безпілотник, що здатен долати відстань у 1 тисячу кілометрів.

Галлямов прокоментував встановлення ППО на дахах у Москві: дивіться відео

Крім того, в Росії побоюються, що США нададуть Україні ракети високої дальності. Галямов також розповів, що після вибухів на військовому аеродромі під російською Рязанню, в країні-агресорці ширилася думка, мовляв, БпЛА, що спричинили "неприємність", долетіли туди не з України навіть, а це нібито українська ДРГ зробила з території Росії.

"Простими словами – вони захищають Путіна, тому що бояться, що його вб'ють. А там, де захищають Путіна відповідно й усіх москвичів", – підсумував російський політолог.

Встановлення ППО на дахах у Москві: останнє