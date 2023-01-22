У нормальних країнах це не так робиться, – Повітряні сили про ППО на дахах Москви

У столиці Росії на дахах будівлі міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ встановили ППО. Це виглядає дивно, бо в нормальних країнах це не так робиться.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Крім того, полковник ЗСУ порадив москвичам, як повітряними кульками перевірити ППО на будинках.

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Дивна практика

Ігнат зазначив, що це дивна практика, розміщувати ЗРК на дахах. Є такі прецеденти в інших країнах, зокрема, Білий Дім, Пентагон, США – як еталон захисту. Є модульні спеціальні установки. Грубо кажучи, це башта, яка стоїть на спеціальному постаменті.

Якщо її ввімкнути, то всі цілі знищуються в автоматичному режимі. Усе, що довкола летить, безпілотник, ракета, ці зенітні гармати повинні в автоматичному режимі виявити і швидко знищити. Людина навряд чи спроможна знищувати, це як зброя останньої надії,

– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що ракети й безпілотники створені по таких технологіях, щоб долати системи ППО, й не завжди вдається знищувати їх усі. Власне тоді зенітні гармати, які мають штучний інтелект, що здатен виявляти та знищувати цілі.

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"Панцирі" на дахах Москви

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, їхня дальність ураження невисока. Самі снаряди летять не так далеко. Великих шансів знищити ціль здалеку немає. "Панцир" – це зенітно-гарматний комплекс. Він має й ракети, й зенітні гармати, які можуть знищувати цілі на різних дистанціях.

"Те, що його поставили саме туди на будівлю, це виглядає як мінімум дивно. Радше, якщо мовиться про їхню столицю, ставити десь на підступах. Можливо, робити якесь кільце оборони, як це було ще за часів Союзу. Ешелонована славнозвісна ППО, яка пропустила, до речі, літак Матіаса Руста на Червону площу", – наголосив Ігнат.

Як він зазначив, це виглядає кумедно, це вже висміяли. Однак це ще один знак, що "панікі нєт", як вони кажуть, усе спокійно, й вони посилюють ППО в самому центрі столиці.

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