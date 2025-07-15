17 Patriot недостатньо, – полковник запасу сказав, скільки таких систем потрібно Україні

Трамп запевнив, що Україна найближчим часом отримає 17 Patriot. Технічно США можуть надіслати й більше таких систем, адже вони в них є в наявності, однак постає запитання чи вистачає в достатній кількості підготовлених спеціалістів для їх обслуговування.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, уточнивши, що одну таку систему ППО має обслуговувати орієнтовно 90 фахівців.

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17 Patriot – це багато чи мало?

Військовий експерт наголосив на тому, що поки незрозуміло, що саме мав на увазі Трамп, говорячи про передачу Україні Patriot, чи будуть надіслані пускові установки чи батареї. Зі слів Світана, якщо наша держава отримає дві батареї ППО, вони, звісно, посилять Україну по деяких позиціях.

Зараз нам дуже важливо прикрити міста компактного проживання українців, обласні центри. Страждає Одеса, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, Полтава та так далі. Тому навіть 17 Patriot реально недостатньо для того, аби перекрити всі наші потреби,

– озвучив Світан.

Для того, аби захистити основні інфраструктурні об'єкти України, на думку військового експерта, знадобиться орієнтовно 50 систем Patriot. Це велика цифра, яка тягне за собою і необхідність забезпечення ракетами до них: PAC-2, PAC-3.

Нагадаємо, що американську зброю Україна може отримати за посередництва європейських країн. Планується, що саме вони оплачуватимуть США за неї гроші й передаватимуть в Україну. Однак є варіант того, що Німеччина віддасть нашій державі свої системи зі складів, а для себе закупить нові.