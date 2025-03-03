Чи може Європа забезпечити Україну аналогами ППО Patriot

Є загроза, що Сполучені Штати Америки можуть припинити військову допомогу Україні. Нашій державі вкрай необхідна протиповітряна оборона, щоб відбивати атаки росіян. Європа, ймовірно, частково може замінити підтримку США, проте є нюанс.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що Франція та Італія можуть надати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси SAMP/T. Щодо цього тривали дискусії ще у 2024 році.

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Військова допомога від Європи

Олександр Мусієнко зауважив, що Україна вже неодноразово наголошувала своїм партнерам про необхідність отримати на озброєння не лише додаткові ППО Patriot, але й системи SAMP/T.

Запас ракет до цих систем є, проте його потрібно поповнювати. Партнери намагаються розв'язати питання щодо збільшення кількості виробництва та скорочення циклу виготовлення, але на це потрібен час,

– сказав він.

На жаль, спроможності виробництва ракет до систем SAMP/T зараз дещо менші, ніж до Patriot.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ висловив сподівання, що, зважаючи на економічний інтерес, американські компанії, які виготовляють ППО Patriot, продовжать постачати до України ці системи та ракети до них.

Крім того, під час нещодавньої великої пресконференції президент України говорив, що наша держава працює і над власними системами протиповітряної оборони. Зрозуміло, без деталей, з огляду на безпеку. Проте в Україні триває процес нарощування власного виробництва не лише дронів, але й ракет,

– додав він.

До речі, Україна та Велика Британія досягли стратегічної угоди щодо проєкту LMM-RapidRanger, спрямованого на зміцнення протиповітряної оборони. У межах домовленості вартістю 1,6 мільярда фунтів стерлінгів Україна отримає понад 5000 зенітних ракет LMM та відповідні пускові установки. Окрім постачання озброєння, угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить оборонні можливості України.