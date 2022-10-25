"Хороша для нас підтримка": які переваги американської ППО Hawk

Сполучені Штати можуть передати Україні системи протиповітряної оборони Hawk. Хоч вони досить старенькі, але допоможуть посилити захист неба від ворожих ракет та дронів.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Деякі експерти скаржаться, що це морально застаріла техніка. Однак на це можна заплющити очі. Важливо, щоб вона ефективно збивала ворожі повітряні цілі.

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Hawk також посилять захист українського неба

За словами Мусієнка, Україна має також багато зброї, яка ще "пам'ятає" Холодну війну. Однак вона продемонструвала себе ефективно у боротьбі проти Росії. До прикладу, ті ж системи С-300 почали виробляти наприкінці 1970-х років.

Питання не в тому, чи "пам'ятає" установка В'єтнам, чи Холодну війну. Головне, щоб вони були готові до експлуатації та могли виконувати свої функції. Це – хороші системи, які також посилять наш захист в небі. Хороша для нас підтримка,

– зазначив Мусієнко.

Він закликає сприймати передачу цих систем як проміжний етап до отримання сучасніших установок ППО. Поки Україна веде перемовини щодо цього, передача систем Hawk – оптимальне рішення.

Якщо ці системи перебувають на складах у США, то мине трохи часу, поки вони опиняться в Україні. Також не варто забувати, що українським військовим ще доведеться освоїти системи. Це не означає, що вони опиняться в Україні за тиждень. Однак процедура, як вважає Мусієнко, загалом не буде аж надто довгою.

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