Посол у Німеччині розповів, скільки ще систем ППО IRIS-T SLM має отримати Україна

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів, скільки ще систем протиповітряної оборони IRIS-T має отримати Україна від Берліна. За його словами, наразі держава отримала сім з них.

Однак всього Україна замовила 18 систем IRIS-T SLM: було замовлення 14, плюс чотири, плюс два. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Олексія Макеєва "Європейській правді".

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Що сказав Макеєв про системи ППО для України?

За словами Макеєва, до кожної системи, яку зараз виробляють для України у Німеччині, входять три пускові установки SLM (середньої дальності) і дві пускові SLS (короткої дальності). Вони є єдиним комплексом.

На питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.

Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас в Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти п'ять систем. Втім, насправді нам потрібно десять і більше,

– розповів посол.

Він додав, що 5 чи 10 систем – це про загальний пул європейських країн, які взялися допомогти Україні. На думку Макеєва, згодом стане відомо, хто скільки профінансував. І передусім йдеться про замовлення, тобто виробництво. Проте можливо хтось погодиться віддати наявну систему раніше, щоби потім отримати з виробництва нову.

Зазначимо, що з початку правління німецького уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом Німеччина більше не оприлюднює інформацію про нові поставки зброї Україні. Офіційний Київ також не розкриває дані про отриману німецьку допомогу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина вже готується передати Україні восьму систему ППО IRIS-T, яка допоможе посилити захист неба від ворожих атак. Окрім цього, за словами Макеєва, Київ та Берлін вже працюють над ідеями спільного виробництва нових систем ППО на базі гармат Rheinmetall з різними шасі та ракетними компонентами.