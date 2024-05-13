Цього місяця Україна отримає нову систему ППО IRIS-T від Німеччини, – посол
Україна вже у травні отримає нову систему протиповітряної оборони IRIS-T. Її пообіцяла надати Німеччина.
Про це в ефірі телемарафону повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Він зазначив, що країна посилює свою допомогу у сфері ППО.
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Більше ППО для України
Мартін Єгер зазначив, що деякі системи IRIS-T вже перебувають в Україні, проте у травні бійці ЗСУ отримають ще одну.
Вже деякі системи тут є. І зараз у травні прибуде ще одна система. Крім того, ми обіцяли Україні, що ми цьогоріч, наступного року та ще 2026 року постачатимемо ще нові такі системи,
– вказав дипломат.
Окрім цього, Єгер зазначив, що Німеччина допомагає Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, проте якщо не буде ППО, то атаки відбивати буде важко. Німеччина вирішила робити ще більше, ніж досі в секторі протиповітряної оборони. Країна вже має обов'язки з цього питання в НАТО та 25% їхніх систем Patriot буде знаходиться в Україні.
Посол Німеччини зазначив, що немає жодної іншої такої країни у світі, яка стільки віддає.
Закриття частини неба України
- У Бундестазі виступили із пропозицією, що Альянс має взяти участь у відбитті російських атак на Україну. Представники Вільної демократичної партії, Християнсько-демократичного союзу та "Зелених" вважають за доцільне розглянути варіант залучення систем ППО на території Польщі та Румунії для захисту неба над західними областями нашої держави.
- Це дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів та розвантажити українські сили ППО на інших ділянках фронту.
- Проте вже ж 13 травня речник уряду Німеччини повідомив, що країна відхилила ідею закриття частини неба над Україною і не змінила своєї позиції.
- Водночас Володимир Зеленський раніше звинуватив партнерів у подвійних стандартах. Президент зауважив, що війська Альянсу були задіяні у відбитті атаки Ірану на Ізраїль. Вони "заплющили очі" на те, що Ізраїль не є країною НАТО.