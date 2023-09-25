Система ППО в кращому стані, ніж кілька місяців тому, – Садовий про ситуацію у Львові
Росія продовжує запускати ракети і дрони по українських містах. Доволі часто прилітає по Львову, але ситуація контрольована.
Мер Львова Андрій Садовий у прямому ефірі ZAXID.NET розповів, наскільки сьогодні захищене місто і що робить влада, щоб поліпшити ситуацію.
До вашої уваги Чи може Львів купити собі Patriot: Садовий дав чітку відповідь
"Система ППО сьогодні в набагато кращому стані, ніж вона була ще кілька місяців тому", – зазначив Садовий.
За його словами, буквально сьогодні відбулась розмова про те, що ще можна зробити з боку військового обладнання та різного устаткування. Міський голова наголосив, що влада робить усе від себе можливе.
Чи можна у Львові поставити Patriot
"Моя б воля – я купив би і джети, і Leopard, і Patriot. Але ніхто місту таке озброєння не продасть", – пояснив Садовий.
Раніше міський голова зазначав, що немає юридичного механізму для купівлі такого комплексу. Якби проблема була лише в коштах – давно зібрали б скільки потрібно.
Водночас тривають розмови з керівництвом країни, зокрема військовим, про передання цих зенітно-ракетних комплексів до Львова, адже місто натепер важливе в багатьох аспектах.
Тому скоро це буде, але коли – ви це вже дізнаєтесь від керівництва нашої держави,
– заінтригував Садовий.
Обстріли Львова: останні новини
- Вночі 19 вересня Росія кілька годин атакувала місто дронами-камікадзе. Удар був спрямований на складські приміщення, де зберігали гуманітарну допомогу.
- За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, ворог запустив 18 безпілотників. Повітряним силам вдалося збити 15 з них, сім – безпосередньо над областю.
- Унаслідок російської атаки були жертви. Загинув 32-річний працівник складу, який мав перший робочий день. Крім того, двоє чоловіків отримали поранення.