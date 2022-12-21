Німеччина не планує передавати Україні ППО Patriot: в уряді пояснили чому

Перемовини про передачу Німеччиною ППО Patriot для нашої держави закінчились. Уряд країни вирішив, що не надаватиме Україні системи протиповітряної оборони.

Німеччина привітала Україну з новою поставкою американських систем протиракетної оборони Patriot. Водночас речник уряду Штеффен Хебештрайт наголосив, що Німеччина не має наміру передавати такі системи Україні.

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Чому Німеччина не передасть ППО Patriot

Як заявляють у парламенті країни, Німеччина не планує передавати Україні ППО Patriot через недостатню їх кількість у своєму розпорядженні. Після трьох Patriot, дислокованих у Польщі, Німеччина наразі не має у своєму розпорядженні інших систем цього типу.

Нагадаємо, що міністр оборони Польщі Маріуш Блащак був розчарований такою позицією Німеччини. Адже розміщення Patriot у західних регіонах України підвищило б безпеку не лише українців, а й поляків.

Також Блащак анонсував спільні заходи з Німеччиною щодо розміщення цих пускових установок на території Польщі, а також підключення їх до системи командування.

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21 листопада Німеччина запропонувала передати Польщі ЗРК Patriot. Трапилось це після того, як на території нашого західного сусіда впала російська ракета під час масованого удару по Україні.

Федеральний уряд також привітав поїздку до США президента України Володимира Зеленського.

За словами речника Хебештрайта, це хороший знак і обнадійливий крок Зеленського, адже він може виїхати з України.

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