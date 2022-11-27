Це не про ескалацію, а про захист: в ОП відреагували на пропозицію передачі ППО Patriot

Польський уряд попросив Німеччину передати Україні ППО Patriot для захисту українського та польського неба. Це сталось після падіння ракети у Пшеводові, яка забрала життя двох людей.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак нещодавно попросив Німеччину передати запропоновані полякам системи ППО Patriot Україні. За його словами, їх повинні розмістити на західному кордоні нашої держави.

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Як відреагували в Україні

Радник ОП Михайло Подоляк прокоментував прохання Польщі. Він сказав, що слова "ЗРК Patriot" та "ескалація" не можуть бути сумісними в одному реченні.

ППО – це не про наступи. Це виключно про захист дітей та мирного населення від ракетних ударів,

– зазначив Подоляк.

Він схвалив "мудру ініціативу Польщі" та "правильні слова Генсека НАТО". Наразі Україна чекає на рішення Німеччини.

Що цьому передувало

Польща просила Німеччину скерувати в Україну системи ППО Patriot. Причиною стали постійні російські ракетні обстріли. Раніше Берлін планував передати ці системи Варшаві.

Однак у ФРН пояснили, що наразі це зробити неможливо. Міністерка оборони Німеччини заявила, що системи ППО Patriot, які ФРН запропонувала Польщі, призначені для використання лише на території НАТО.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що ці системи могли б захистити як українську територію, так і європейське небо. Зокрема речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ЗРК Patriot дійсно резонно розмістити в Україні.

На заклик Польщі відреагували і в НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надав Україні системи ППО. Водночас він підкреслив, якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.

Однак, офіційна представниця федерального уряду Німеччини Крістіана Гоффманн повідомила, що Німеччина обговорює із союзниками запит Польщі про передачу Україні систем Patriot. Крім того, вона зазначила, що уряд Німеччини "уважно стежить за тим, як тривають обговорення в Польщі".

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