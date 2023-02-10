ППО спрацювала ідеально: Садовий розповів, скільки ракет було випущено на Львів

10 лютого 2023, 13:19
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Під час масованої ракетної атаки ворог намагався атакувати Львівщину. Сили протиповітряної оборони знищили усі ракети, які летіли на область.

Про це в коментарі 24 Каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. Водночас потребує уточнення ситуація у Золочівському районі – там ракета впала поруч з автобусною зупинкою, але не розірвалась. 

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Всі ракети, які були спрямовані в сторону Львова і області – були знищеними. Єдиний кейс, який потребує додаткової роботи, це ракета, яка впала в Золочівському районі, біля зупинки, але не зірвалась. Зараз там працює ДСНС. А так, наші військові спрацювали "перфектно" (ідеально),
– наголосив Андрій Садовий.

Скільки ракет було спрямовано на Львів

Мер Львова повідомив, що за попередніми даними, по Львівській області було випущено 5 – 7 ракет. Втім, додав, що за деякий час буде уточнена інформація від військових. Цілі ворога – незмінні. 

По місту Львову – однозначно, ворог гатить по об'єктах критичної інфраструктури, щоб ввести людей в паніку, але це викликає зворотній ефект – народ розуміє, хто є хто,
– зазначив Андрій Садовий. 

Щодо ситуації зі світлом у місті, мер зауважив, що ситуація нестабільна.

"Наразі світло є, але все може змінитись у будь-який момент", – додав Андрій Садовий.

У Львові повідомляли про цілу серію вибухів

  • Пролунали вибухи близько 10:54. Місцева влада відразу заспокоїла, що в області працює ППО. 
  • Глава Львівської ОВА Максим Козицький попередив мешканців області про проблеми з постачанням електроенергії.
  • Згодом стало відомо, що у Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки.
  • Надзвичайники працюють над її знешкодженням. Рух для автомобілів та іншого транспорту перекрили.

Автор: Анастасія Лукашевська