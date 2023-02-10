ППО спрацювала ідеально: Садовий розповів, скільки ракет було випущено на Львів
Під час масованої ракетної атаки ворог намагався атакувати Львівщину. Сили протиповітряної оборони знищили усі ракети, які летіли на область.
Про це в коментарі 24 Каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. Водночас потребує уточнення ситуація у Золочівському районі – там ракета впала поруч з автобусною зупинкою, але не розірвалась.
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Всі ракети, які були спрямовані в сторону Львова і області – були знищеними. Єдиний кейс, який потребує додаткової роботи, це ракета, яка впала в Золочівському районі, біля зупинки, але не зірвалась. Зараз там працює ДСНС. А так, наші військові спрацювали "перфектно" (ідеально),
– наголосив Андрій Садовий.
Скільки ракет було спрямовано на Львів
Мер Львова повідомив, що за попередніми даними, по Львівській області було випущено 5 – 7 ракет. Втім, додав, що за деякий час буде уточнена інформація від військових. Цілі ворога – незмінні.
По місту Львову – однозначно, ворог гатить по об'єктах критичної інфраструктури, щоб ввести людей в паніку, але це викликає зворотній ефект – народ розуміє, хто є хто,
– зазначив Андрій Садовий.
Щодо ситуації зі світлом у місті, мер зауважив, що ситуація нестабільна.
"Наразі світло є, але все може змінитись у будь-який момент", – додав Андрій Садовий.
У Львові повідомляли про цілу серію вибухів
- Пролунали вибухи близько 10:54. Місцева влада відразу заспокоїла, що в області працює ППО.
- Глава Львівської ОВА Максим Козицький попередив мешканців області про проблеми з постачанням електроенергії.
- Згодом стало відомо, що у Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки.
- Надзвичайники працюють над її знешкодженням. Рух для автомобілів та іншого транспорту перекрили.