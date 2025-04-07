Які системи ППО здатні збивати балістику

Росія продовжує обстрілювати Україну балістичними ракетами, зокрема 6 квітня їх запускали з Воронезької та Брянської області. Такі види зброї дуже важко збити, на це здатні лише певні системи протиповітряної оборони.

Варто згадати інтерв'ю очільника управління комунікацій Повітряних сил, який сказав, що збивати балістику може лише система Patriot. Як зауважив 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков, щодо комплексу SAMP/T є певні питання.

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Чим ускладнене збиття ракет

Важливо розділяти декларації виробників і реальні можливості. Ніхто не озвучує справжню статистику роботи новітніх систем ППО. Щодо цього існує певний інформаційний вакуум, невідомо, як працюють комплекси, скільки саме ракет збивають.

Ба більше, зараз у Франції та Італії триває розробка комплексу SАMP/T NG нового покоління. Туди мають інтегрувати нову ракету, її вже успішно випробували. Передбачається, що ця ракета зможе збивати "Кинджали", так само як це робить Patriot.

Чим більше ворог запускає цілей, тим складніше їх збивати, тому що у будь-якого комплексу є питання канальності. Тобто скільки одночасно цілей він може збивати,

– підкреслив Олег Катков.

Якщо ворог запускає багато ракет, тим складніше їх перехопити. Запуск з Брянської та Воронезької областей навряд чи був критичним, тому що публічно відомий параметр Patriot щодо оглядовості РЛС – це сектор 120°.

Навіть якщо брати крайні точки двох областей, то мовиться про приблизно 90°. Тобто вони все одно були у зоні огляду радіолокаційної станції Patriot. Тому ключова проблема полягає саме в канальності.

Зауважимо, ворог вкотре атакував Україну балістичними ракетами, з 6 цілей вдалося збити одну. Решта влучили у Київській області. Там є руйнування та постраждалий.