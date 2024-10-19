Генерал-лейтенант у відставці сказав, наскільки українська ППО готова до зими

Україна вже має більше зенітних ракетних комплексів, які здатні збивати балістичні ракети. Але зрозуміло, що їх все одно не буде достатньо, аби повністю захистити нашу державу.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За деякими даними, Україна у 2024 році намагалася отримати хоча б 7 систем, які можуть боротися проти балістики. Видається, що їх буде всього 5. Але ця інформація базується на даних з відкритих джерел.

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Скільки систем отримала Україна

Як наголосив Романенко, нещодавно Сполучені Штати передали вже третю систему Patriot для України. Також Нідерланди передали власну частину елементів до батареї цього ЗРК. Є сподівання, що наша держава знайшла, як сформувати з цієї допомоги повноцінну батарею.

Крім того, була інформація, що Італія передасть Україні другу систему SAMP-T. Вона також може збивати балістичні ракети.

Звісно, Україні буде складно перекрити усю територію за допомогою систем ППО. Але важливо, що наша держава може використовувати винищувачі F-16 для збиття ворожих ракет. Потрібно готуватися до масованих ударів з боку окупантів.

Ворог готується до масованих ударів. У нас йде активна підготовка. Йдеться і про засоби ППО, і про засоби РЕБ, і про інженерний захист об'єктів,

– сказав Романенко.