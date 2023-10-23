Які комплекси допомагають економити високовартісні ракети: Наєв розповів про укріплення ППО

Україна продовжу нарощувати протиповітряну оборону, зокрема, на Півдні держави. У Збройних Силах розповіли про формування мобільних вогневих груп на цій ділянці.

Власне, командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Північ", генерал-лейтенант Сергій Наєв констатував, що відбувається формування та підготовка нових мобільних вогневих груп ППО.

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Укріплення ППО на Півночі

За словами Наєва, укріплення протиповітряної оборони стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять від країн-партнерів.

Мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України. Удень і вночі в режимі "24 на 7" ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога,

– йдеться у дописі генерал-лейтенанта.

Одними із ключових засобів ППО є зенітні кулеметні установки. Як зазначив Наєв, це "адекватна відповідь ворогові" на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони.

"Агресор сподівається на те, що на його БпЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту", – наголосив командувач ОСУВ "Північ".

Мобільні вогневі групи ППО на Півночі: дивіться відео

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