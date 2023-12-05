Повітряний простір ще не повністю закритий: військовий оглядач оцінив можливості української ППО

Україна працює над посиленням власної ППО. Але, на жаль, поки що повітряний простір недостатньо закритий від ворожих загроз.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що Україна поки не має достатньої кількості зенітних ракетних комплексів, які дозволили б повністю закрити небо. Це можна побачити з того, як окупанти використовують "Шахеди".

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Яких комплексів не вистачає

Як наголосив Коваленко, росіяни намагаються обходити зони, де є високий ризик збиття різних безпілотників та ракет. Також вони пробують вирахувати місця, де можуть бути розміщені мобільні вогневі групи.

Цілком зрозуміло, що повітряний простір над Україною складно повністю закрити через велику територію. Ні Франція, ні Німеччина, ні Велика Британія не мали завдання із захисту настільки великого повітряного простору.

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Україні потрібні майже усі ешелони протидії ворожим повітряним загрозам. Йдеться про засоби малого, середнього та великого радіуса дії.

Майже в усіх містах-мільйонниках в нас діють перші два ешелони – маленького та середнього радіуса дії. Коли йдеться про перехоплення балістичних чи гіперзвукових ракет на кшталт "Кинджалів", Х-22 тощо, то, на жаль, цього компоненту не вистачає. Маю надію, що найближчим часом вийде це підсилити,

– сказав Коваленко.

Українська ППО: коротко