ППО вночі знищила 2 ракети і 11 "Шахедів"

Російські військові у ніч проти 16 жовтня здійснили міксовану ракетну і дронову атаку. У Повітряних силах розповіли про результати роботи та назвали цифру повітряних цілей, якими атакували Україну.

Упродовж цілої ночі російські військові атакували Україну. Для цього ворог використовував як дрони-камікадзе, так і ракети. Розповідаємо, що відомо про роботу наших захисників по повітряних цілях окупантів.

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Скільки "Шахедів" і ракет запустив ворог

У Повітряних силах зазначили, що вночі окупанти атакували Україну з різних напрямків. Для цього ворог застосовував балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети, а також ударні безпілотники.

Зафіксували пуск однієї балістичної ракети "Іскандер М", п'яти керованих авіаційних ракет Х-59, а також 12 "Шахедів". Відомо, що авіаційними ракетами атакували північні та східні регіони України, а дронами-камікадзе – різні напрямки, зокрема західний.

Сили ППО впродовж ночі знищили 11 "Шахедів", а також дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Що відомо про нічну атаку

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін зазначив, що окупанти били по регіону як "Шахедами", так і ракетами. Звуки вибухів було чути у Миргородському районі.

На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків,

– зазначив він.

Глава ОВА додав, що попередньо відомо про трьох постраждалих, зокрема 10-річну дитину. Їх усіх доставили до лікарні. Інформації про загиблих не надходило.

Атакували росіяни також Хмельницьку область. Перший заступник ОВА Сергій Тюрін зазначив, що по регіону ворог бив "Шахедами". В області активно працювали сили ППО. Відомо, що руйнувань і постраждалих немає.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що окупанти били по області ракетами. За його словами, одну вдалося збити військовим з ПвК "Схід". Інша влучила по території Дніпровського району. Минулося без жертв і постраждалих. Водночас по регіону загарбники били ще й з важкої артилерії та РСЗВ.