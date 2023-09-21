ППО збила 4 ракети, які летіли на Львів

Зранку 21 вересня Росія намагалася атакувати Львів. Однак українська ППО знищила 4 крилаті ракети, які летіли на місто.

Обʼєкти ураження могли бути як у місті, так і в області. Але, на щастя, наші захисники неба відпрацювали на відмінно.

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Львів намагалися атакувати крилатими ракетами

Як повідомив мер Андрій Садовий, наші Сили ППО сьогодні збили 4 крилаті ракети, які летіли на Львів.

Обʼєкти ураження могли бути як в місті, так і в області. Подяка нашим захисникам неба!

– наголосив міський голова.

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За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.

Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м.

Зазначається, що пожежі ще гасять.

Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

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