ППО збила приблизно 15 "Шахедів", які загрожували Києву: є падіння уламків

Росія продовжує атакувати Україну дронами. Уночі 28 вересня була 10 за рахунком ворожа атака "Шахедами" на столицю за вересень. Працювала ППО.

Уранці Київська міська військова адміністрація констатувала, що півтора десятка ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені. Власне, над столицею та на її підступах.

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"Шахеди" вночі атакували столицю

Детально про кількість збитих цілей згодом мають повідомити Повітряні сили ЗСУ. Водночас, за попередньою інформацією, фіксують падіння уламків в Оболонському районі Києва.

Було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила,

– пише КМВА.

Росіяни запускали безпілотники з південного та північно-східного напрямків. Як зазначає начальник КМВА Сергій Попко, на Київ баражувальні боєприпаси почали заходити кількома хвилями.

Повітряну тривогу в столиці вночі 28 вересня оголошували двічі. З 02:19 по 02:40, а також з 03:35 по 06:02. Тобто загалом вона тривала майже три години.

Влада Києва вкотре закликає відповідально ставитися до оголошення небезпеки, не нехтувати правилами та завжди спускатися в укриття.

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Додамо, що пізно ввечері 27 вересня та упродовж ночі 28 вересня росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Місцеві повідомляли про вибухи.

Також було неспокійно в Одеській області. Місцеві ЗМІ заявляли, що лунали вибухи в Білгород-Дністровському районі.