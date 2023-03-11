Жданов пояснив, чому над Заходом України ППО збиває більше ракет
Система протиповітряної оборони збиває більшу кількість ворожих ракет над Заходом України. Причиною є те, що туди долітає менша кількість ракет російських загарбників.
Річ у тім, що Росія намагається накрити ракетами якомога більшу площу враження на нашій території. Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал.
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Чому над Заходом України ППО збиває більше ракет
У такий спосіб російські окупанти намагаються завдати максимальної шкоди нашій державі. Вона може бути навіть не лише фізичною, тобто влучанням в об'єкт, а й психологічною, адже після оголошення повітряної тривоги українці прямують до укриттів. Далі ж робота за нашою системою протиповітряної оборони.
Наприклад, під час минулої масованої атаки Росії випустила по нашій державі 81 ракету. Вони розсіюються і виходить по 20 ракет на Схід, Південь, Північ та Захід України. Відтак, чим більше ворожі ракети розсіюються по нашій території, тим легше системі ППО з ними боротися й тим більше вона встигає ліквідувати їх.
Чим довше ракета перебуває в нашому повітряному просторі, тим легше ППО їх виявити та збити. У неї більше на це часу,
– пояснив військовий експерт.
Тобто чим далі розташований регіон від місця пуску ракети, тим більше ймовірність її збиття системами протиповітряної оборони.
Жданов пояснив, чому над Заходом України ППО збиває більше ракет: дивіться відео
Що відомо про останню масовану атаку Росії
- Останню масовану атаку ворог здійснив уночі та зранку 9 березня. В ефірі 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вперше озвучив інформацію, що окупанти випустили по території України 6 гіперзвукових ракет "Кинджал", а згодом ця цифра з'явилася і в офіційних повідомленнях.
- Під час цього обстрілу російські окупанти здійснили 81 пуск ракети різного базування. Сили ППО знищили 34 крилаті ракети із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр", а також 4 дрони-камікадзе.
- Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров припустив, чому атаку здійснили саме 9 березня, адже це не має жодного військового сенсу. На його думку, це пояснюється логікою диктатора та корумпованістю бюрократичної системи в країні-агресорці.
- Аналітики з Інституту з вивчення війни зауважили, що ця атака не вплине на перебіг війни. На їхню думку, масована ракетна атака 9 березня мала на меті підтримувати російську державну пропаганду.