Крилату ракету на Київщині збили зі Stinger: як це було
Джерело:Сили Спеціальних Операцій ЗСУ
Окупанти продовжують атакувати міста України ракетами та дронами. Збройним Силам вдається збивати ворожі цілі, зокрема за допомогою озброєння, що надають союзники.
Українська армія кожного дня вдосконалює свої навички з ліквідації російських ракет. У цьому ЗСУ допомагають переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
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Крилату ракету збили на Київщині
Стало відомо 22 жовтня, що Сили Спеціальних Операцій ЗСУ знешкодили ворожу крилату ракету на півночі Київської області. Вона вилетіла з Воронезької області Росії та, можна припустити, що навіть не встигла "як слід розігнатися", коли її уже збили.
Під час бойового чергування один із наших підрозділів (ССО – 24 канал) отримав сигнал про ракетний пуск, здійснений російськими літаками з району міста Борисоглебськ,
– написали в телеграм-каналі.
Помітили ціль оператори ССО під час моніторингу повітряного простору. Ракета рухалася у напрямку західних областей України, проте їй не вдалось прибути до "пункту призначення".
Військовослужбовці української армії вистелили з ПЗРК Stinger по ворожій ракеті. Вона впала на землю, так і не виконавши своєї "місії" під час короткого існування в цьому світі.
Уламок ліквідованої ракети / Фото ССО
Місце збиття ворожої ракети на Київщині / Фото ССО
Робота ППО 22 жовтня
- Вранці по всій території України була оголошена повітряна тривога, що, у результаті, тривала близько 4 годин. Окупанти хотіли знищити повністю критичну інфраструктуру України, однак у них нічого не вийшло.
- Віталій Кличко повідомив, що сили протиповітряної оборони збили усі ракети, що летіли на Київщину. За це він подякував усім захисникам Збройних Сил.
- Окрім того, у Чернівецькій області літак ЗСУ збив ракету. Про це повідомив глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Він зазначив, що сталося це над Дністровським районом. Уламки повітряної цілі прости впали в озеро.
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