У Казахстані під час візиту Путіна на екрані з’явився прапор України: вражаюче відео

Під час візиту російського президента Владіміра Путіна до Астани стався інцидент. На одному з вуличних екранів замість російського прапора показали український.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Казахстану. Правоохоронці вже розпочали розслідування.

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Український прапор замайорів в обличчя Путіну

Коли вулиці Астани прикрасили прапорами Росії з нагоди приїзду Путіна, 27 листопада, на одному з екранів несподівано з’явився український прапор.

Правоохоронці розглядають кілька варіантів того, що могло стати причиною:

технічні несправності;

зовнішнє неправомірне втручання у роботу обладнання.

У поліції повідомили, що за фактом події відкрито кримінальну справу.

За інформацією російської служби BBC, державна технічна служба Казахстану встановила, що це була хакерська атака. Її здійснили "з закордонних IP-адрес із використанням проксі-серверів".

Український прапор в Астані: дивитися відео

Станом на ранок 28 листопада екран, де транслювався український прапор, відключили. Розслідування триває.

До слова, очільник Кремля 27 листопада прибув в Астану з державним візитом.