Працівникам ЗАЕС, які підпишуть контракт із "Росатомом", загрожує мобілізація, – Енергоатом

Владімір Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях 4 українських областей. Окрім того, диктатор заявив про введення на них режиму територіальної оборони.

Введення Путіним воєнного стану означає, що чоловіків з окупованих територій можуть примусово мобілізувати до російської армії. Мобілізація може загрожувати й працівникам Запорізької атомної електростанції.

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Працівників ЗАЕС можуть мобілізувати до російської армії

Як повідомили в "Енергоатомі", йдеться про тих працівників ЗАЕС, які погодилися співпрацювати з росіянами. Насамперед це ті, хто підписав або підпише контракт із "Росатомом".

За інформацією джерел на Запорізькій АЕС, окупанти формують списки працівників станції, котрі підписали контракти з "Росатомом", щоб мобілізувати частину з них на службу в російську армію та/або територіальну оборону,

– наголосили в "Енергоатомі".

Персонал Запорізької АЕС працює під шаленим тиском

4 жовтня Владімір Путін підписав указ про так звану анексію Запорізької атомної електростанції. Російські пропагандисти написали, що Владімір Путін доручив передати Запорізьку атомну електростанцію нібито "під управління" Росії.

Москва вирішила створити на Запорізькій атомній електростанції нове російське "підприємство". Російський прем'єр Міхаіл Мішустін підписав розпорядження про створення так званого "федерального державного унітарного підприємства" Запорізька АЕС.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомляв, що окупанти здійснюють "неприпустимий тиск" на український персонал.

Україна вимагає створити демілітаризовану зону навколо атомної станції. Однак у Кремлі цинічно заявили, що не планують відводити свої війська зі ЗАЕС.

Воєнний стан на окупованих територіях: що відомо

Російський диктатор Владімір Путін запровадив воєнний стан у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також частково окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Указ набуває чинності з 20 жовтня 2022 року.

Уряд Російської Федерації зобов'язаний у 3-денний термін подати пропозиції про заходи, що застосовуються на територіях, на яких запроваджено воєнний стан.

Диктатор закликає випускати більше продукції потреб для потреб так званої "спецоперації", підвищити стійкість економіки, забезпечити антитерористичну безпеку.

Також Путін закликає провести "мобілізаційні заходи" на окупованих територіях.

У межах воєнного стану найвищі посадові особи зазначених територій мають також "тимчасово відселити жителів у безпечні райони". "Евакуація жителів" тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини та Запорізької області не планується, винятком стане Херсонська область.

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