Зловмисники використовували фальшиві посвідчення Інтерполу. Вони могли перевезти будь-які суми фальшивої готівки. Тоді продавали гроші за 50% від вартості номіналу.

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Від паспорта до водійського посвідчення

Організатором злочинної схеми є мешканець Одеси. Разом зі спільниками він контактував з учасниками міжнародних злочинних угруповань, які "постачали" їм нелегальних мігрантів та великі суми доларів.

Лише за час спостереження СБУ зловмисники продали валюти на десятки тисяч доларів США. Уся вона вилучена з обігу. Що стосується нелегальної міграції, то клієнтами зловмисників були переважно жителі країн із підвищеним терористичним ризиком.

Спільники видавали підроблені паспорти громадян країн ЄС та України. Послуги надавалися "під ключ": від закордонного та внутрішнього паспорта країн-членів ЄС до водійського посвідчення.

В ході обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили:

підроблені посвідчення працівників Інтерполу;

ноутбук, флешки, мобільні телефони;

банківські картки та готівку в іноземній валюті;

документи на запрошення іноземців;

набої до вогнепальної зброї та гранату РГД-5.

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Що загрожує зловмисникам

Наразі фігурантів кримінального провадження затримали. Їм планують оголосити підозру п’ятьма статтями Кримінального Кодексу України:

ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів); ч. 1 ст. 369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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