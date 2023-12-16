Працівники ТЦК провели агітаційні заходи на вулицях Львова
Джерело:Львівський обласний ТЦК та СП
Працівники Львівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводили у Львові агітаційні заходи. Зокрема, вони розповідали чоловікам призовного віку про переваги контрактної служби.
Заходи проводили на вулицях міста. Зокрема, щонайменше біля залізничного вокзалу та в центрі Львова.
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Що відомо про агітацію у Львові
За участі військовослужбовців відділення рекрутингу та комплектування Галицько-Франківського ОР ТЦК та СП проводиться ряд агітаційних заходів інформування громадян про можливість проходження військової служби за контрактом та переваги, спільно з представниками Десантно-штурмових військ України,
– заявили у військкоматі.
Працівники ТЦК та СП проводили агітацію у Львові / Фото ТЦК та СП
Працівники військкомату розповіли виданню ZAXID.NET, що вони регулярно проводять такі заходи. Військові пояснили, що основними вимогами під час відбору на контракт є:
- стан здоров'я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;
- фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;
- загальноосвітній рівень;
- мотивація до військової служби;
- відсутність судимостей;
- рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.
За детальною інформацією військові радять звертатись до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації.
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Останні новини про мобілізацію
- Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 14 лютого 2024 року. Перед цим їх продовжували щонайменше 7 разів.
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- Окрім того, для залучення військових застосовуватимуть рекрутинг. Зокрема, вакансії у ЗСУ розміщують вже на чотирьох онлайн-платформах – на Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX.