Працівники окупаційних адміністрацій Донбасу зможуть бути у владі, – "слуга народу" Ткаченко

Депутат фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко заявив, що працівники окупаційних адміністрацій Донбасу зможуть залишитися у команді нової влади.

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Ткаченко заявив в ефірі "Донбас.Реалії", що на "тому боці зараз при владі все одно є професійні люди".

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Є люди зі здоровим глуздом, є чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення територій, але з різних причин залишаються там. Я не виключаю, що хтось із них зможе залишитися в команді нової влади,

– так сказав "слуга народу".

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко раніше наголошував, що після розведення військ на Донбасі проросійські бойовики не зможуть залишитися на території України.

Пристайко заявляв, що вони "не сядуть поруч з депутатами Верховної Ради", бо це політична "червона лінія".

Володимир Зеленський повідомляв, що вибори на окупаному Донбасі зможуть відбутися тільки після виведення російських військ та за українським законодавством.

Що відомо про Максима Ткаченка?Депутат від "Слуги народу". 23 жовтня став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.



У серпні 2014 він став одним із співвласників ТОВ "Квартал-концерт" – дочірньої компанії Студії "Квартал 95". Він володіє чвертю статутного фонду компанії і є її керуючим партнером.

Що відомо про розведення військ?

Розведення військ у районі Золотого розпочалося 29 жовтня та офіційно завершилося 2 листопада, коли до ОБСЄ надійшли відповідні повідомлення від обох сторін конфлікту. Українська сторона та бойовики заявили, що є готовими розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення: тривати це має до 25 листопада.

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Наразі територію у районі Золотого повністю контролює Міністерство внутрішніх справ. Водночас тут запроваджено "жовтий" режим, що передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців і правоохоронців.

Розведення військ у районі Золотого відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі. Наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському, попередньо це має статися 8 листопада.



Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу