У Тернополі працівники ТЦК "пакували" чоловіків: керівництво призначило перевірку

У відповідь на відео, які можут свідчити про протиправні дії при врученні повістки, керівництво Тернопільського ТЦК назначило перевірку. Там заявили, що з'ясують усі деталі конфлікту.

Відповідні відео інцидентів з працівниками військкомату опублікувало місцеве тернопільське видання "20 хвилин". Варто зазначити, що при врученні повістки службовці не мають права застосовувати силу.

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ТЦК у Тернополі призначив перевірку

У мережі днями з'явилися два відео, на яких працівники ТЦК у Тернополі силою намагаються "запакувати" чоловіків. На одному з них видно, що чоловік вдаряє одного з військовослужбовців в обличчя. Після цього вони відповідають тому та буквально запихають до мікроавтобуса.

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На іншому ролику троє працівників військкомату намагаються силою відтягнути чоловіка. Той намагається протистояти їм та зі всіх сил вчепився у стовп.

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Керівництво Тернопільського ОТЦК СП у відповідь на публікації призначило службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів. Вони запевнили, що з'ясують причини конфлікту і чи були вони пов'язані з образами або приниженням гідності

Також в ТЦК додали, що сповіщення громадян про необхідність відвідин військкомату проводять військові, які вже не можуть брати участь у війні.

Повідомляємо, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій,

– йдеться у повідомлення ТЦК.

Також там наголосили, що військовозобов'язані повинні самостійно прибувати у ТЦК СП для оновлення своїх облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

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