Працювати гірше, ніж Таран, неможливо, — Бутусов вважає, що з Резніковим буде краще

У мережі активно обговорюють відставку чинного міністра оборони Андрія Тарана. Натомість замінити його може Олексій Резніков.

Кадрова політика Володимира Зеленського не пов'язана з раціональною логікою. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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Він вважає, що Таран здебільшого імітував свою роботу, а не працював.

Робити гірше, ніж зараз робить пан Таран, думаю, неможливо. Це людина, яка навіть не може висловлювати зв'язно думки,

– сказав Бутусов.

Журналіст сподівається, що з Рєзніковим ситуація буде краща.

Якщо Зеленський (Володимир – 24 канал) хоче змін, якогось адекватного управління, то він повинен ставити завдання і карати за їхнє невиконання. Юрій Бутусов Головний редактор "Цензор.НЕТ"

Раніше у своєму фейсбуці Бутусов написав, що Зеленський вже визначився з кандидатурою нового міністра оборони. Ним, мовляв, може стати чинний віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Резніков. ​

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