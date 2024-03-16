Працюватиме на іншому напрямку: Юрій Ігнат більше не речник Повітряних Сил

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що Юрій Ігнат полишає посаду начальника служби зв’язків з громадськістю. Зазначається, що він займе іншу посаду у Командуванні.

Ким же тепер стане ексречник Повітряних Сил, Микола Олещук не повідомив. Командувач подякував Ігнату за службу та інформаційне протистояння ворогу.

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Відставка Ігната

Микола Олещук розповів, що за час повномасштабного вторгнення дякував Юрію Ігнату двічі на рік – на день народження та професійне свято. Він вдячний колишньому речнику за величезний обсяг роботи та результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті України.

Командувач Повітряних Сил повідомив, що Юрій Ігнат полишає посаду начальника служби зв’язків з громадськістю.

Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь,

– зазначив командувач.

Олещук додав, що впевнений, що ще неодноразово подякує Ігнату. Він додав, що життя триває, а найголовніше – усім залишатись людьми.

Зміни в армії

Володимир Зеленський раніше розповів, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський має карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які. На початку березня президент зазначав, що очікує детальну доповідь та конкретні пропозиції щодо подальших змін і дій України.

У той же день – 2 березня, Олександр Сирський повідомив про кадрові перестановки серед командирів бригад. Тоді він зазначив, що ухвалив усі необхідні рішення з забезпечення військових резервами, боєприпасами, БпЛА та іншим обладнанням.

Під час пресконференції у лютому президент України поділився, що новий контрнаступальний план нашої держави включає, зокрема, зміну командування. Український лідер зазначив, що таких планів буде декілька – через ймовірний витік інформації. Він додав, що звільнення Валерія Залужного це "внутрішній момент".