Працює 24 на 7, – Верещук запевнила, що робота Кримської платформи не зупинилась

Ірина Верещук похвалилася, що робота Кримська платформа триває. Ба більше, вже можна говорити про кілька напрацьованих законопроєктів.

Про це новообрана віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції розповіла в ефірі українського телеканалу.

Важливо Декілька країн Африки й Азії приєднаються до Кримської платформи, – Кулеба

Верещук наголосила, що в Офісі Кримської платформи на базі Постійного представництва президента в АР Крим працює команда молодих мотивованих людей.

Кримська платформа – це живий організм, де робота вирує 24 на 7. В офісі кипить робота. Люди вкладаються, це дає результат,

– зазначила міністерка.

Вона додала, що вже навіть вдалося напрацювати кілька законопроєктів. Глава Мінреінтеграції назвала Кримську платформу абсолютно практичною ініціативою із гарною динамікою.

Кримська платформа у Києві: коротко

У Києві 23 серпня відбувся установчий саміт Кримської платформи, до якої приєдналися делегації з 46 країн світу. Зокрема, приїхали представники всіх країн НАТО.

Подія складалася з 4 панелей: невизнання спроби окупації Криму, мілітаризація Азово-Чорноморського регіону, шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, відновлення прав кримськотатарського народу. Учасники заходу підписали спільну декларацію, яка передбачає санкції проти Росії.

Кримська платформа працюватиме для невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму та посилення санкцій проти Росії. Крім того, вона має на меті захищати права кримських татар та боротися з наслідками окупації.