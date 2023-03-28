Уже не знали, що придумати: росіяни запустили ІПСО про здачу українських військових у полон

Ворожа пропаганда на регулярній основі створює відверто абсурдні та брехливі повідомлення, намагаючись у такий спосіб атакувати Україну на інформаційному фронті. Зокрема, аналітики зафіксували сплеск фейкових вкидів про здачу в полон наших військових.

У вівторок, 28 березня, Центр стратегічних комунікацій повідомив, що зафіксував у фейсбуку нову інформаційно-психологічну операцію Росії. Власне, пропагандисти поширюють з анонімних акаунтів повідомлення про українця, який начебто "добровільно здався у російський полон, бо не хотів воювати".

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Яку мету має ворог

Очевидно, подібними дописами окупанти намагаються дискредитувати мобілізаційну кампанію в Україні та спонукати військовослужбовців Збройних Сил не чинити опір, а здаватися в полон. Однак усі ми знаємо, чим це загрожує воякам – психологічною та фізичною розправою.

У пості пропагандисти брешуть, що українців мобілізують і відправляють на фронт без належної підготовки. І тому вони вимушені ховатися від російських військ або й взагалі шукати російські позиції, щоб здатися в полон,

– пишуть експерти.

Фейкові дописи про "воїна ЗСУ", що здався в полон / Скриншоти SPRAVDI

Як запевняють аналітики, у такий спосіб окупанти просувають проєкт "Мама, я в порядке", який нібито "покликаний дати голос нашим військовим, що не хочуть бути на стороні Збройних Сил України".



Проєкт росіян "Мама, я в порядке" / Скриншот 24 Каналу

Росія посилюватиме інформаційні атаки

Раніше у Центрі стратегічних комунікацій зазначали, що ворог готується до чергової інформаційно-психологічної операції. Власне, він планує розігнати панічні настрої, зокрема, через економічні питання, поширюючи наратив "як добре жити в Росії".

Однак слід визнати, що все важче окупантам створювати якісний пропагандистський продукт. Скажімо, днями один провоєнний телеграм-канал спростував брехливе відео своїх "колег", на якому нібито український військовий ображає жінку.

Цей фейк пропагандисти запустили уже традиційно з пустих сторінок у фейсбуку, ймовірно, 27 березня. Їхні назви: Dyau Juad, Pikai, Fit and FabulousOutdoors AdventureFantastic Fables.



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