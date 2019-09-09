Правоохоронці обшукали кабінети чиновників міськради Кривого Рогу

У Дніпропетровській області правоохоронці здійснили обшуки у приміщенні міської ради Кривого Рогу. Відбувалося це протягом дня 9 вересня. Прокуратура слідчі дії підтвердила, та їхню причину не коментувала.

Дніпропетровська обласна прокуратура підтвердила факт проведення слідчих дій у міській раді Кривого Рогу, пише "Дзеркало тижня". Проте фігурантів кримінальних проваджень, ані самих проваджень, не коментували.

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У міськраді Кривого Рогу поскаржилися, що з 2015 року у них здійснили вже приблизно 300 перевірок, за підсумками яких жодних порушень не виявили.

Місцеве видання "Перший Криворізький" опублікувало коментар прес-служби виконкому Криворізької міськради: "У деяких приміщеннях виконкому правоохоронці провели слідчі дії. Співробітники виконкому надали всі необхідні документи".

Зауважимо, що у листопаді 2016, а також у березні й травні 2017 року у Криворізькій міськраді силовики вже здійснювали обшуки та вилучали документи. Тоді чиновників мерії підозрювали у нецільовому використанні бюджетних коштів.

Нагадаємо: Чому прокуратура прийшла з обшуками до мерії Кривого Рогу (червень 2017 року)

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3147366

Цікаво, що Служба безпеки України у липні здійснювала слідчі дії на одному із найбільших підприємств України – металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг". Мовилося про підозру в порушенні підприємством норм екологічної безпеки.



А 4 вересня Офіс великих платників податків завершив податковий аудит компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" і оприлюднив суму претензій щодо недоплачених податків – 9 мільярдів гривень.