01:47
10 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний напав на Памфілову. Оголені вибори в РФ
      Вєсті Кремля
      21:15, 9 вересня
      Вєсті.UA: Богдан та Кличко "побилися". Баканов ловить чортів
      Вєсті.UA
      19:05, 9 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Правоохоронці обшукали кабінети чиновників міськради Кривого Рогу

      254 Читать новость на русском
      У Кривому Розі відбулися обшуки в міськвиконкомі
      У Кривому Розі відбулися обшуки в міськвиконкомі / Ілюстративне фото (vlasno.info)

      У Дніпропетровській області правоохоронці здійснили обшуки у приміщенні міської ради Кривого Рогу. Відбувалося це протягом дня 9 вересня. Прокуратура слідчі дії підтвердила, та їхню причину не коментувала.

      Дніпропетровська обласна прокуратура підтвердила факт проведення слідчих дій у міській раді Кривого Рогу, пише "Дзеркало тижня". Проте фігурантів кримінальних проваджень, ані самих проваджень, не коментували.

      Читайте також: Кого зможуть прослуховувати ДБР і НАБУ та нащо скасовувати "правки Лозового": пояснення нардепа

      У міськраді Кривого Рогу поскаржилися, що з 2015 року у них здійснили вже приблизно 300 перевірок, за підсумками яких жодних порушень не виявили.

      Місцеве видання "Перший Криворізький" опублікувало коментар прес-служби виконкому Криворізької міськради: "У деяких приміщеннях виконкому правоохоронці провели слідчі дії. Співробітники виконкому надали всі необхідні документи".

      Зауважимо, що у листопаді 2016, а також у березні й травні 2017 року у Криворізькій міськраді силовики вже здійснювали обшуки та вилучали документи. Тоді чиновників мерії підозрювали у нецільовому використанні бюджетних коштів.

      Нагадаємо: Чому прокуратура прийшла з обшуками до мерії Кривого Рогу (червень 2017 року)

      Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3147366

      Цікаво, що Служба безпеки України у липні здійснювала слідчі дії на одному із найбільших підприємств України – металургійному комбінаті "АрселорМіттал Кривий Ріг". Мовилося про підозру в порушенні підприємством норм екологічної безпеки.

      А 4 вересня Офіс великих платників податків завершив податковий аудит компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" і оприлюднив суму претензій щодо недоплачених податків – 9 мільярдів гривень.

      blog_ava
      Домашня варена аджика на зиму: рецепти приготування на будь-який смак
      9 вересня
      7857
      Теги: Новини України ГПУ Новини Кривого Рогу Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 9 вересня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 вересня: Зеленський збирається до США і новий президент МАУ
      9 вересня , 22:24 Головні новини 9 вересня: Зеленський збирається до США і новий президент МАУ
      1064
      Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      9 вересня , 22:00 Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 483
      Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      9 вересня , 08:30 Як вибрати пральну машину: важливі поради на що треба звертати увагу
      2373
      Має свою ціну: західні ЗМІ про обмін в'язнями між Україною та Росією
      9 вересня , 20:15 Має свою ціну: західні ЗМІ про обмін в'язнями між Україною та Росією
      2370
      Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      9 вересня , 18:30 Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      Дмитро Гнап 2656
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук