Правоохоронців масово стягують до центру Києва через заплановану акцію "Нацкорпусу": фото

Від ранку 16 березня до урядового кварталу столиці стягнули великі сили поліції – загалом за безпекою стежитимуть понад 3 тисячі правоохоронців. Прилеглі до Адміністрації Президента вулиці ще заздалегідь перекрили для руху транспорту.

Жителі столиці розповідають про десятки поліцейських автомобілів, які один за одним прибувають до центру міста, повідомляє кореспондент 24 каналу.

Читайте також: Міномети з дефектами: журналісти розкрили оборонні схеми ще у 2018 році

У прес-службі поліції Києва кажуть, що під час акцій за порядком у столиці стежитимуть 3 тисячі правоохоронців. Відповідно до заявки організаторів, в мітингу планується участь понад 10 тисяч осіб.

У випадку вчинення правопорушень та провокацій правоохоронці діятимуть відповідно до норм чинного законодавства,

– зазначив очільник поліції Києва Андрій Крищенко.

Таких акцій в Києві заплановано кілька, наймасштабніша з них – у центрі міста.



Три тисячі правоохоронців слідкуватимуть за порядком у Києві



Правоохоронці Києва закликають до порядку

24 канал писав, що поліція перекрила урядовий квартал для руху автомобільного транспорту ще заздалегідь. На закриту територію можуть потрапити лише мешканці довколишніх будинків.



Жителі міста повідомляють про поліцейські автомобілі/ Фото: 24 канал

Зокрема, наразі не вдасться заїхати на вулиці Шовковичну, Інститутську, Лютеранську, Садову, Круглоуніверситетську та Липську.

Національний корпус" планує провести на Майдані Незалежності масштабну акцію "Свинарчуків Порошенка – за ґрати!". У зв'язку з заявленим мітингом Посольство США в Україні опублікувало попередження для громадян.



Урядовий квартал переклири ще заздалегідь/ Джерело: rbc.ua

Активісти "Національного корпусу" анонсували нову маштабну акцію 16 березня уцентрі Києва. Вони знову вимагатимуть притягнути до відповідальності винних в розкраданнях в "Укроборонпромі".

Що відомо про "Національний корпус"?Українська політична партія, яка з’явилася 14 жовтня 2016 року після об'єднання громадського руху "Чесні справи" і громадської організації "Патріот України". Основою політсили стали активісти ГО Цивільний Корпус "Азов", колишні військові полку "Азов", громадські активісти та члени українських ультрас-угруповань. Лідером партії є Андрій Білецький.

У "Нацкорпусі" також виголосили свої вимоги, які озвучать під час акції:

Взяти під варту та арештувати рахунки і майно ймовірних учасників корупційних оборудок в оборонній галузі: звільненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського його сина Ігоря, Віталія Жукова, Андрія Рогозу, керівництва "Укроборонпрому" Павла Букіна, директорів усіх держпідприємств, які були учасниками схеми;

Призначити усім винним у розкраданні оборонного бюджету максимальні строки позбавлення волі з конфіскацією майна;

Оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням коштів оборонного бюджету, у частині, яка не відноситься до інформації з обмеженим доступом;

Від генпрокурора Юрія Луценка вимагають щотижня звітувати про стан розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із розкраданням грошей оборонного бюджету



Вимоги "Нацкорпусу"

ЩО ПРО АКЦІЇ "НАЦКОРПУСУ" ДУМАЮТЬ У США?

Зазначимо, посольство США опублікувало попередження про можливу небезпеку у зв’язку з мітингом, який має провести націоналістичне угруповання.

Це угрупування було пов'язане з проявом насильства і громадськими заворушеннями, включно з сутичками з поліцією. У цьому районі очікується скупчення людей,

– мовиться у заяві відомства.

Окрім того, 14 березня Державний департамент США назвав українські радикальні організації С14 і "Нацкорпус" групами ненависті. У відомстві заявили, що за 2018 рік були зафіксовані випадки, коли "групи ненависті" затримували людей при очевидному потуранні правоохоронних органів.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу. Гладковський мав прізвище Свинарчук, утім, у 2014 році змінив його на прізвище матері.

Після оприлюднення журналістами проекту "Наші гроші" корупційних схем активісти розпочали проведення регулярних акцій протесту.



Почалось зі столиці. Кількасот активістів "Національних дружин" та "Національного корпусу" прибули 3 березня до Козина під Києвом, щоб пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. З того часу протести націоналістів набирають обертів.