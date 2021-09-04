Правозахисники оприлюднили термінову заяву через викрадення людей в окупованому Криму

Одразу 14 правозахисних організацій України опублікували спільну заяву щодо незаконних обшуків та затримання кримських татар на території окупованого Росією Криму. Активісти закликали українську владу та міжнародну спільноту до дій, щоб звільнити політв'язнів.

За останні два дні окупаційна влада Криму затримала щонайменше 5 людей. Серед них і заступник голови Меджлісу Нарім Джелялов.

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Правозахисники розповіли про останніх затриманих

3 вересня окупаційні спецслужби ввірвалися з обшуками в помешкання Ельдара Одаманова та Азіза Ахметова. Їх підозрюють в нібито в причетності до підриву газопроводу під Сімферополем, який стався 23 серпня 2021 року. Від затримання і по теперішній час про місце перебування Одаманова нічого й досі не відомо.

Окрім того, жертвами свавілля окупаційної влади стали Шевкет Усеїнов, Асан Ахметов та Нарім Джелялов, який брав участь у першому саміті Кримської платформи 23 серпня у Києві.

Правозахисники, як і президент України, вважають дії окупантів помстою за проведення Кримської платформи.

Враховуючи, що за роки окупації півострову РФ розбудувала систему політично мотивованих переслідувань всіх, хто проявляє незгоду з окупацією Криму, переслідування мешканців Криму за їхню підтримку Кримської платформи може стати новою хвилею сфабрикованих кримінальних справ,

– йдеться в заяві.

Окрім того, активісти зауважили, що Україна та міжнародна спільнота вжили недостатньо заходів проти Росії, яка і далі продовжує грубо порушувати права людини.

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Вимоги правозахисників

У першу чергу правозахисні організації звернулися до Росії, як до окупанта півострова з вимогами

припинити обшуки, переслідування та інші форми політичного тиску на кримських активістів;

розслідувати усі проведені раніше свавільні обшуки та затримання;

припинити залякування активістів, правозахисників та журналістів на території півострова;

дотримуватися міжнародного права;

негайно звільнити усіх затриманих політв'язнів, у тому числі й тих, кого затримали 3 та 4 вересня 2021 року.

Від міжнародної спільноти, зокрема від учасників Кримської платформи, активісти вимагають засудження дій Кремля на території Криму, підтримати родини політв'язнів та змусити Росію допустити в Крим місії ООН, ОБСЄ та Ради Європи. Також активісти просять іноземні держави сприяти у звільненні українських політв'язнів.

"Закликаємо максимально використати інструменти Кримської платформи та інші механізми міжнародного співробітництва для якнайшвидшого пошуку і звільнення Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова, а також інших громадян України, утримуваних на території РФ та окупованого Криму з політичних мотивів", – наголосили в заяві.

До української влади у правозахисників теж є низка вимог, зокрема розслідування свавілля окупантів у Криму та посилення державної підтримки для політв'язнів і їхніх родин.

Вранці 4 вересня окупаційні спецслужби затримали першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Наміра Джелялова. В Україні такі дії окупантів назвали помстою за Кримську платформу та розпочали розслідування незаконного затримання.

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