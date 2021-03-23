Через пандемію: у Празі бездомних поселять у розкішному готелі

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У межах боротьби з коронавірусом влада Праги ухвалила рішення поселити бездомних у розкішному готелі. Бонусом вони також отримають триразове харчування та необхідну медичну допомогу.

Джерело:

DW

Бездомні, які вже заразилися коронавірусом, зможуть перебувати у готелі до одужання. А ті, хто контактували із зараженими, зможуть перечікуватимуть там період самоізоляції.

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Відповідне рішення ухвалила празька мерія.

Заступниця директора міського центру соціальних послуг Людмила Томешова зауважила, що бездомним у готелі запропонують усі зручності. Зокрема, харчування та допомогу.

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