Україна має успіх, але росіяни тиснуть: керівництво України та США обговорило ситуацію на фронті
Джерело:Андрій Єрмак
Україна та США працюють над розвитком дипломатичних відносин. Зокрема, 10 серпня відбулась зустріч, де обговорили важливі для України питання.
У форматі відеоконференції 10 серпня відбулася зустріч представників військово-політичного керівництва України та США. Андрій Єрмак розповів, що головними темами були ситуація на фронті, оборона та наступ України.
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Високий рівень партнерства між Україною та США
Від України участь у зустрічі взяли:
- Андрій Єрмак;
- заступник глави Офісу президента Роман Машовець;
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ та ОСУВ "Хортиця" Олександр Сирський;
- Командувач військ ОК "Схід" та ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський;
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук;
- міністр оборони Олексій Резніков;
- перший заступник міністра Олександр Павлюк;
- командувач Нацгвардії Олександр Півненко;
- начальник ГУР Кирило Буданов;
- голова ДПСУ Сергій Дейнеко.
З боку США присутні були:
- радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван;
- міністр оборони США Ллойд Остін;
- голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
"Раніше в нас вже було спілкування з союзниками у такому розширеному форматі. Воно підкреслює високий рівень партнерства між нашими країнами, зокрема в оборонній сфері", — написав Єрмак.
Він зазначив, що подякував США за важливу допомогу Україні на всіх рівнях. За його словами, це великий вклад в майбутню перемогу демократії над російською автократією.
Які питання обговорили на зустрічі
На зустрічі Валерій Залужний і командувачі ОСУВ ознайомили американську сторону з поточною ситуацією на фронті. Окрему увагу приділили наступальним діям українських військ на важливих ділянках.
Сили оборони мають успіхи та звільняють нашу землю, але росіяни місцями тиснуть на нашу оборону,
– підкреслив Єрмак.
Він розповів, що під час розмови з партнерами увагу зосередили на ключових потребах Сил оборони, а також на необхідності посилення захисту українських міст та інфраструктури від російських повітряних атак.
Американська сторона засвідчила свою повагу до героїзму українського народу та запевнила, що підтримка України з боку США триватиме стільки, скільки буде потрібно.
Україна – США: розвиток двосторонніх відносин
- Відомо про початок переговорів зі США. Вони стосуються гарантій безпеки для нашої держави. Під час переговорів йтиметься про двосторонню угоду зі США. Вона передбачатиме надання безпекових гарантій Україні. За словами глави ОП, переговори зі США щодо гарантій безпеки передбачені Спільною декларацією про підтримку України.
- Відповідні гарантії безпеки посилять прогрес нашої держави на шляху до майбутнього членства в ЄС та НАТО. Саме це є кінцевою метою України та найнадійнішою гарантією безпеки.
- Політтехнолог Юрій Подорожній вважає, що було б важливо, якби гарантії безпеки від США мали б "ядерну парасольку". Адже росіяни й далі продовжать лякати не лише Україну, але й увесь світ ядерним ударом. Водночас "серйозною гарантією" він назвав готовність США відреагувати ядерним ударом у відповідь на таку атаку по Україні.