Україна має успіх, але росіяни тиснуть: керівництво України та США обговорило ситуацію на фронті

Україна та США працюють над розвитком дипломатичних відносин. Зокрема, 10 серпня відбулась зустріч, де обговорили важливі для України питання.

У форматі відеоконференції 10 серпня відбулася зустріч представників військово-політичного керівництва України та США. Андрій Єрмак розповів, що головними темами були ситуація на фронті, оборона та наступ України.

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Високий рівень партнерства між Україною та США

Від України участь у зустрічі взяли:

Андрій Єрмак;

заступник глави Офісу президента Роман Машовець;

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний;

Командувач Сухопутних військ ЗСУ та ОСУВ "Хортиця" Олександр Сирський;

Командувач військ ОК "Схід" та ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський;

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук;

міністр оборони Олексій Резніков;

перший заступник міністра Олександр Павлюк;

командувач Нацгвардії Олександр Півненко;

начальник ГУР Кирило Буданов;

голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

З боку США присутні були:

радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван;

міністр оборони США Ллойд Остін;

голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

"Раніше в нас вже було спілкування з союзниками у такому розширеному форматі. Воно підкреслює високий рівень партнерства між нашими країнами, зокрема в оборонній сфері", — написав Єрмак.

Він зазначив, що подякував США за важливу допомогу Україні на всіх рівнях. За його словами, це великий вклад в майбутню перемогу демократії над російською автократією.

Які питання обговорили на зустрічі

На зустрічі Валерій Залужний і командувачі ОСУВ ознайомили американську сторону з поточною ситуацією на фронті. Окрему увагу приділили наступальним діям українських військ на важливих ділянках.

Сили оборони мають успіхи та звільняють нашу землю, але росіяни місцями тиснуть на нашу оборону,

– підкреслив Єрмак.

Він розповів, що під час розмови з партнерами увагу зосередили на ключових потребах Сил оборони, а також на необхідності посилення захисту українських міст та інфраструктури від російських повітряних атак.

Американська сторона засвідчила свою повагу до героїзму українського народу та запевнила, що підтримка України з боку США триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Україна – США: розвиток двосторонніх відносин