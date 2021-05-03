Несхвалення від Євросоюзу: представники Унії на зустрічі з послом жорстко засудили дії Росії

Представники Європейського Союзу викликали російського посла. Під час цієї зустрічі вони жорстко засудили низку дій Росії.

Дипломати не схвалили оголошення російської влади персонами нон-ґрата восьми офіційних осіб ЄС. Серед них – президент Європарламенту та віцепрезидент Єврокомісії.

До теми Євросоюз викликає російського посла через санкції проти європейців

Дії Росії негативно впливають на її відносини з ЄС

Посла Володимира Чижова проінформували про рішучий осуд з боку інституцій та держав-членів Євросоюзу щодо рішення Росії. Адже воно було політично вмотивованим та не має жодних юридичних обґрунтувань.

Окрім цього, представники ЄС нагадали про те, що Росія вислала чеських дипломатів і створила список "недружніх держав". Вони висловили стурбованість тому, як ці рішення разом впливають на відносини ЄС і Росії.

У повідомленні наголосили, що Євросоюз має намір вжити відповідних заходів у відповідь на дії Росії.

Росія оголосила персонами нон-ґрата офіційних осіб ЄС

Наприкінці квітня 2021 року Росія заборонила в'їзд восьми посадовцям Євросоюзу у відповідь на антиросійські санкції.

Також країна вважає, що має право й надалі реагувати на будь-які "недружні дії ЄС".

В Євросоюзі обурилися такими діями і назвали їх неприйнятними.

Через відповідні рішення в Європейську зовнішньополітичну службу викликали постійного представника Росії при Євросоюзі.

Санкції Євросоюзу проти Росії: коротко