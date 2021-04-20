Прем'єр Чехії вибачився за свої слова про "товар" щодо вибуху у Врбетіце

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш назвав вибух у Врбетіце безпрецедентним терактом. Втім, днем раніше він казав, що це не державний тероризм, а напад на товари бізнесмена з Болгарії.

За такі слова прем'єр піддався критиці колег і суспільства. Його звинуватили у надто м'якому ставленні до Росії.

Важливо Операцією з вибуху складів у 2014 році в Чехії керував генерал ГРУ Росії, – ЗМІ

Що сказав прем'єр Чехії про вибух у Врбетіце

Андрей Бабіш 20 квітня, виступаючи у Палаті депутатів, сказав, що шкодує про свою заяву, яку зробив напередодні. Він вибачився за заяву про те, що це був напад на товари болгарського бізнесмена.

Я використовував слово "товар", мені шкода за це, тому я не мав цього на увазі. Мені шкода, що наші співгромадяни втратили життя. Це, звичайно, був огидний і абсолютно неприйнятний терористичний акт,

– сказав Бабіш.

Посилаючись на тлумачення генерального прокурора Павла Земана, він зазначив, що з юридичної точки зору участь агентів російської служби військової розвідки ГРУ у вибуху не є "актом тероризму проти Чехії".

Що відомо про вибухи у Врбетіце?

Боєприпаси на складах у чеському селищі Врбетіце вибухнули 16 жовтня та 3 грудня 2014 року. Під час першого вибуху загинули 2 людей.

Збитки сягнули сотні мільйонів крон, а відновлення пошкоджених об'єктів завершили тільки в жовтні 2020 року.

Чехія та Росія висилають своїх дипломатів: головне

17 квітня Чехія заявила, що висилає 18 співробітників російського посольства.

Їх назвали представниками спецслужб та запідозрили у причетності до вибуху складу у Врбетіце.

У Чехії оголосили в розшук росіян Олександра "Петрова" та Руслана "Боширова". Вони причетні до отруєння Скрипалів "Новачком".

У відповідь 18 квітня Росія повідомила, що висилає 20 чеських дипломатів. Дії Чехії там назвали "недружнім актом".

Євросоюз тим часом вже підтримав звинувачення Чехії у сторону Росії.