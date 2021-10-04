Прем'єр Чехії потрапив у Pandora Papers: у країні проведуть щодо цього розслідування
Джерело:поліція Чехії
Чеський центр боротьби з організованою злочинністю почав розслідування проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша. У зв'язку з витоком даних Pandora Papers з'ясувалося, що посадовець через офшорну компанію купив замок у Франції.
У поліції наголосили, що Національний штаб з боротьби з організованою злочинністю вживе заходів не тільки щодо прем'єр-міністра, але і щодо всіх громадян Чехії, які фігурують у цій "справі".
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У Чехії проведуть розслідування щодо прем'єра
Глава чеського уряду Андрій Бабіш є у списку Pandora Papers. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що він у 2009 році через офшорну компанію купив замок у Франції вартістю 22 мільйони доларів.
Цей інцидент правоохоронці Чехії обіцяють детально розслідувати.
Однак наразі ми не будемо надавати більш детальну інформацію,
– додали в поліції.
До слова, Pandora Papers опубліковані дані щодо 300 чеських громадян.
Що відомо про Pandora Papers
- Це найбільша співпраця журналістів-розслідувачів за всю історію. Більш ніж 600 журналістів зі 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйона конфіденційних файлів, серед них були й розслідувачі "Слідство.Інфо".
- У документах йдеться про таємниці 35 поточних і колишніх світових лідерів, понад 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та убивць.
- У Pandora Papers згадують щонайменше 1 500 і українців, серед яких олігархи, колишні та чинні посадовці, депутати, зірки. Зокрема, у матеріалах йдеться про зв'язок Зеленського й Коломойського на 40 мільйонів доларів; про причетність власника "Епіцентру" Гереги до бізнесу в окупованому Криму; про те, як Коломойський намагався через Ткаченка захопити Одеську кіностудію.