Прем'єр Грузії подякував Україні за "співпрацю" у справі Саакашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що вдячний Україні за так звану "плідну співпрацю". Він наголосив, що мовиться, зокрема, про справу Міхаіла Саакашвілі.

За словами Гарібашвілі, за останній час Україні та Грузії вдалося налагодити дуже плідну співпрацю. Саме тому політик вирішив публічно подякувати українській стороні.

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Я згадаю справу про екстрадицію Мегіса Кардави. А зараз вже і справа Саакашвілі. Це говорить про те, що у нас плідна співпраця,

– наголосив Гарібашвілі.

Реакція України на затримання Саакашвілі

Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії. Про це повідомив власне Гарібашвілі.

В Офісі Президента заявили, що розцінюють такі дії грузинської сторони як помсту політику.

Окрім того, в ОП наголосили: новини про затримання на території Грузії громадянина України Саакашвілі не можна сприймати як щось нормальне.

Також українська сторона звернула увагу, що грузинська сторона подає ці новини з "жорстким настроєм".