Скандальна заява прем'єра Грузії про "захист від українізації": МЗС України різко відповіло
Джерело:МЗС України
Іраклій Кобахідзе, прем'єр-міністр Грузії, заявив, що закон про "прозорість зовнішнього впливу", більш відомий як закон про "іноагентів", спрямований на захист країни від "українізації". В МЗС України відреагували на висловлювання грузинського прем'єра.
Нагадаємо, що парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів". Це вже вдруге викликало масові протести в країні. Ухвалення цього закону може мати критичні наслідки для Грузії.
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Як відреагували в українському МЗС на заяву прем'єра Грузії
У відомстві зазначили, що стурбовані загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв'язку із розглядом законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".
Українська сторона закликає всі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.
Водночас у МЗС підкреслили, що останні коментарі Кобахідзе викликають обурення. Грузинський прем'єр заявив, що законопроєкт про "іноагентів" покликаний захистити Грузію від "українізації".
Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії,
– йдеться у заяві МЗС.
Там підкреслили, що Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність.
Останні новини щодо закону про "іноагентів" у Грузії
- Вранці 15 квітня почалося обговорення закону про "Про прозорість іноземного впливу". Він є абсолютним аналогом російського закону про "іноагентів". Тоді ж опозиційний депутат Олександр Елісашвілі напав на виконавчого секретаря партії "Грузинська мрія" та лідера парламентської більшості Мамуку Мдінарадзе під час його виступу щодо цього законопроєкту.
- Біля самої будівлі парламенту було чимало людей, щоб виступити проти прийняття цього законопроєкту. Лідери опозиції закликали не ухвалювати "російський" закон та не позбавляти Грузію європейського майбутнього.
- Вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів".