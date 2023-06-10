Прем'єр Канади Трюдо неочікувано прибув до Києва

10 червня прем'єр Канади Джастін Трюдо здійснив неоголошений візит до української столиці. Разом з ним до Києва завітала віце-прем'єрка Христя Фріланд.

Повідомляється, що посадовець прибув до столиці, аби виразити підтримку Україні у війні з Росією. Візит розпочався з того, що прем'єр поклав вінок до меморіальної стіни Михайлівського Золотоверхого монастиря на честь українців, які загинули, захищаючи Батьківщину.

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Трюдо прибув до Києва

До слова, це вже другий візит посадовця до України. Наразі прем'єр вже поспілкувався з українськими захисниками, а пізніше Трюдо зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Трюдо зустрівся з українськими воїнами / Фото CBC News

Власне, нагадаємо, що 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС, чим спричинили найбільшу техногенну катастрофу 21 століття.

Мету візиту Трюдо не розголошували, однак, ймовірно, канадський прем'єр обговорить з Зеленським допомогу жителям Херсонщини та нашим військам, які от-от мають розпочати масштабний контрнаступ по всій лінії фронту.

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