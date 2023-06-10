Прем'єр Канади Трюдо неочікувано прибув до Києва
Джерело:CBC News
10 червня прем'єр Канади Джастін Трюдо здійснив неоголошений візит до української столиці. Разом з ним до Києва завітала віце-прем'єрка Христя Фріланд.
Повідомляється, що посадовець прибув до столиці, аби виразити підтримку Україні у війні з Росією. Візит розпочався з того, що прем'єр поклав вінок до меморіальної стіни Михайлівського Золотоверхого монастиря на честь українців, які загинули, захищаючи Батьківщину.
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Трюдо прибув до Києва
До слова, це вже другий візит посадовця до України. Наразі прем'єр вже поспілкувався з українськими захисниками, а пізніше Трюдо зустрінеться з Володимиром Зеленським.
Трюдо зустрівся з українськими воїнами / Фото CBC News
Власне, нагадаємо, що 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС, чим спричинили найбільшу техногенну катастрофу 21 століття.
Мету візиту Трюдо не розголошували, однак, ймовірно, канадський прем'єр обговорить з Зеленським допомогу жителям Херсонщини та нашим військам, які от-от мають розпочати масштабний контрнаступ по всій лінії фронту.
Як Канада допомагає Україні
- Трюдо неодноразово заявляв, що Канада продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії. Він запевнив, що не має сумнівів щодо перемоги нашої держави.
- В рамках останнього пакету військової допомоги Канада передасть Україні близько 8 000 боєприпасів калібру 155 міліметрів, 12 зенітних ракет із запасів Збройних сил Канади для підтримки систем ППО, понад 1 800 навчальних боєприпасів для 105-міліметрових гармат для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.
- Крім того, країна розпочала постачання додаткових основних бойових танків Leopard 2. Загалом Канада пообіцяла надати Україні 8 основних бойових танків Leopard 2.
- Також Канада відправила в Україну броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3. Бронемашини призначені для евакуації пошкодженої техніки з поля бою.